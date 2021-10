Franklin Almeyda: No es momento para una reforma fiscal

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Franklin Almeyda Rancier, afirmó este lunes que no es momento para una reforma fiscal en el país, alegando que es políticamente inadecuada.

“Si usted quiere hacer una reforma fiscal está buscando recursos para el Estado y si está buscando recursos y lo que lo producen resultando afectados, lo está haciendo en un momento políticamente inadecuado. No es que no sea necesaria pero no es el momento”, expresó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

Precisó que la reforma afectaría a las pequeñas y medianas empresas por la crisis económica que desencadenó la pandemia del covid.

Policía Nacional

Sobre la reforma de la Policía Nacional, el exministro de Interior y Policía, aseguró que si no se reeduca a los miembros de esa institución del orden no habrá reforma.

Sostuvo que no habrá en el país una seguridad ciudadana si no los agentes no utilizan una labor preventiva para evitar los delitos.

“No hay seguridad ciudadana sin una policía que realice una labor preventiva. El trabajo de prevención es de acercamiento a la población… La policía es buena haciendo investigación, a veces se le van las manos pero es buena. La labor de prevención es nula y la prevención es la que evita que el delito se cometa”, precisó.

Al referirse al plan de seguridad ciudadano que implementó en el 2004 cuando estaba al frente de Interior y Policía y que no fue seguido por los funcionarios entrantes, indicó que se debe de lograr la consolidación del Estado, con la continuación de sus programas.

“Cuando usted no respeta la continuidad del Estado, no respeta la Constitución”, dijo.