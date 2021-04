Johnnié Mercedes emplaza a la Dirección de Cine a tratar actores con igualdad

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes de Audiovisuales (Sodinavi), el actor Johnnié Mercedes, instó a la Dirección General de Cine (DGCINE), tratar a todos los actores con igualdad y sin preferencias por otros.

Expresó que el papel de la DGCINE es velar por los derechos de todos los actores y actrices en iguales condiciones y dejar a las agencias y a la prensa el oficio de mercadear a los talentos.

El actor reaccionó en estos términos luego de que, en su Instagram, la DGCINE publicara que Nashla Bogaert y Josué Guerrero “han entendido la tarea. ¿Cuáles otros actores dominicanos también han logrado transformarse?”, mostrando ciertas preferencias por ellos, cuando en el país existen cientos de actores tan buenos como estos.

“Nunca he sentido malestar alguno por el éxito de otro, al contrario, lo aplaudo, me hago eco, lo celebro, y lo grito a todo pulmón, porque entiendo que los éxitos de cada uno es un logro de todos. He sabido publicitar y promocionar los proyectos de todos sin que estos siquiera me lo pidan, y eso me da satisfacción real y honesta”, expresó Johnnié Mercedes.

Precisó que cuando la prensa ofrece una página completa a un proyecto o a la biografía de amigos o no, también lo aplaude, porque esto, el arte y la cultura, es una actividad que, en países como los nuestros, todos tienen que empujar en una misma dirección para lograr lo mejor para todos.

“Pero no entiendo por qué en la página Instagram de la @dgcinerd, instituto estatal que rige todo lo que tiene que ver para proyectos audiovisuales, tratando con igual derecho y equidad a todo el profesional del oficio que requiera de ellos, no es una casa productora, ni una agencia para publicitar talentos, más sí para impulsar la industria local y al país para inversiones extranjeras”, destacó al actor dominicano.

Precisó no comprender cómo en su Instagram la DGCINE publica dos o tres fotos con la imagen de dos o tres compañeros donde ellos, “ustedes, DGCINE, hacen una encuesta para que digan si existen otros actores además de estos tres amigos, que puedan o han hecho, o tienen la capacidad de caracterizaciones, si hay otros que saben hacer la tarea, dicen”, lo que el presidente de Sodinavi entiende no es lo correcto.

Johnnié Mercedes enfatizó que esas dinámicas son para los medios de comunicación, los programas de variedades y espectáculos, de páginas amarillistas, de farándula y chismes baratos.

“Puedo estar equivocado, pero una institución donde debe mantener un perfil institucional, transparente, sin preferencias y sin show- sitos para captar atención que no necesita, no debe de prestarse a esto y de hacerlo debe de existir equidad y así, como colocaron estas imágenes, colocar también las fotos de los cientos de actores que hacen su tarea y que también están haciendo cine dentro y fuera del país. Pero al parecer, estas actividades son partes de sus objetivos”, concluyó Johnnié Mercedes