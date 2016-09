Visa semanal

l Mi esposo americano me llevó para América. Tengo 8 meses con residencia y descubrí que mi esposo tenía un parole (bajo palabra) por narcotráfico de heroína y él quería que saliéramos a beber diario a los bares y dejar mi hijo de 10 años solo en un apartamento cerrado y me negué. Me botó de la casa y me fui a otro Estado. Me quiero divorciar y quiero saber si voy a poder renovar mi residencia a permanente a los dos años. Usted es mi única esperanza. Scarlett



l R: La renovación te toca 3 meses antes del vencimiento de la residencia. Debes conseguir un récord en la corte del caso de tu esposo y presentar alguna evidencia de fotos en los bares y del niño solo en la casa y documentar todo lo que ha pasado. Debes buscar un abogado o agencia de ayuda y pedirle que quieres acogerte a la ley VAWA, la cual permitirá que recibas tu residencia permanente sin problemas. No regreses al país, sin recibir los beneficios.



l A mi madre se le vence su visa en 6 meses, pero ella quiere viajar ahora, ¿cuál es el tiempo máximo que ella puede durar en América? Chaveli



l R: Todo turista no debe permanecer más de 21 días, aunque le den 6 meses. Ella puede viajar.



l ¿Es posible llevarme mi hija de 25 años con Síndrome de Down como menor? Mi esposa me pidió junto a la de 14 años, pero no podemos esperar 8 años para llevarnos la grande, porque depende totalmente de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Agustín



l R: Desafortunadamente, no es posible, ya que ella no es menor. Debes pedirla y obtener un permiso para vivir aquí por unos años, en lo que le sale la residencia.



l Tengo 3 hijos y el más pequeño no tiene visa. La solicité y le fue negada porque su mamá esta ilegal en América desde hace 13 años y no creyeron en el poder que ella envió. Mi hijo ya tiene 18. ¿Qué podemos hacer? Clifton

l R: Es posible que el Consulado se dio cuenta que tu esposa se quedó ilegal y tu hijo definitivamente no pueda obtener visado. Ojalá que ella haga su residencia y lo pida.