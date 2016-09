Pared Pérez: es imprudente emitir juicios sobre quienes serán los miembros de l JCE

13/09/2016 11:59 AM - Yanessi Espinal

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, consideró la mañana de este martes que es aventurado e imprudente emitir juicios sobre quienes deberían integrar la Junta Central Electoral (JCE) cuando hay una comisión especial de senadores que pondera y evalúa el tema.

“Yo no quiero adelantarme porque no creo que sea correcto cuando hay una comisión apoderada ponderando, no creo que sea prudente emitir un juicio a tales fines”, declaró previo su participación en el diálogo de los partidos políticos y una comisión de la sociedad civil, donde se discute sobre el perfil que deberían tener los miembros de los órganos electorales.

La reunión se realiza con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, en la sede del Consejo Económico y Social.

Pared Pérez también ponderó el respaldo del pleno de la JCE a Roberto Rosario ante la cancelación de sus visas personal y diplomática y personal por parte del Departamento de Estado de lis Estados Unidos.

“Actuó de manera responsable y solidaria como debe actuar un organismo colegiado del cual forma parte un miembro y que se ha tomado sobre el una decisión que es grave, porque es grave”, expresó.