Denunciar los delitos electorales en atentocontuvoto.org

Santo Domingo.- El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana (PC) llamó a la población dominicana a convertirse en observadora electoral, estar atenta a su voto y denunciar los delitos electorales en la plataforma atentocontuvoto.org, herramienta diseñada y puesta a la disposición de la ciudadanía desde el año 2012, la cual viene operando eficientemente de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de este 19 de mayo.

Atentocontuvoto.org es una herramienta que potencia el reporte de denuncias de violaciones a las leyes y delitos electorales, mediante el empleo de infografías, material informativo y un mapa del país de forma interactivo.

La organización, que es capítulo nacional de Transparencia Internacional en República Dominicana, solicitó a los ciudadanos y ciudadanas a denunciar mediante la referida página web, cualquier violación al Decreto No. 1-24 que regula la publicidad y delitos electorales previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23, tales como la compra, venta y alquiler de cédulas, uso de los vehículos del Estado para movilizar votantes y realizar campaña electoral, establecimiento de carpas de partidos políticos en el entorno de los recintos electorales, exhibir carteles políticos no permitidos dentro del local del colegio electoral, negarse a admitir el voto de cualquier persona que tenga derecho, entre otros, algunos de los cuales se castigan con multas o prisión (entre seis meses hasta varios años de cárcel).

Las denuncias recibidas a través de la plataforma, serán tramitadas a la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Electorales, a fin de que sirva de alerta temprana para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales identificados en el proceso.

«No te hagas el loco, ponte atento con tu voto», reza uno de los mensajes principales de la campaña Observación Electoral 2024, que por tradición realiza la agrupación no partidista en el marco de las elecciones.

A través de la misma, la entidad busca desnormalizar los delitos electorales que con frecuencia suceden antes y durante los comicios, de manera que la población pueda dejar de verlos como parte del uso, costumbre y cotidianidad.

Las personas que requieran más información sobre la plataforma y el proceso de observación electoral pueden ingresar a través de atentocontuvo.org o mediante la página web pciudadana.org. También llamando a los teléfonos 809-685-6200 o visitando sus oficinas en la calle Wenceslao Álvarez #08, Zona Universitaria Santo Domingo, D.N.