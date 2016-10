Fermín: Tres pitchers de las Águilas pelean por abrir el primer juego

Santiago. - El dirigente de las Águilas Cibaeñas, Félix Fermín tiene un “agradable problema”, con tres de sus lanzadores abridores, que quieren subir al box en el primer partido, cuando se midan el 20 de octubre próximo a los Gigantes para abrir la campaña 2016-2017 de la Liga Dominicana de Béisbol.

Fermín dijo que Francisley Bueno, Norge Luis Ruiz y Ángel Castro han pedido la bola para el primer juego. Bueno y Ruiz están en el campo de prácticas desde el primer día y Castro no se ha presentado, pero entrena en San francisco de Macorís y llama todos los días pidiendo el juego.

“La verdad es que me siento muy satisfecho ya que vamos bien adelantado, porque el año pasado las Águilas no tenían una rotación solida definida. En este momento me veo con el privilegio de tener tres y no uno listo para abrir”, dijo el optimista mánager.

Agregó que el asunto se pone especialmente agradable si se toma en cuenta que Samuel Deduno y Ranfi Casimiro, que también se proyectan como abridores, ya están en el campo de entrenamientos y aún faltan por entrar esta semana dos pitchers importados que abrirán partidos.

“Haber comenzado una semana antes con los lanzadores, nos dan la oportunidad de ver profundamente a cada muchacho y lo que tenemos aquí son muy buenos brazos para hacer rotación y cuerpo de relevo, eso nos permitirá entrar bien al campeonato”, dijo.

Agregó que “Ha sido muy bueno tener a David Rosario como coach de pitcheo, porque él tiene muchos años en el béisbol organizado y ha traído una rutina de trabajo, que nos ha ayudado mucho esta semana con todos los lanzadores.

“Los lanzadores jóvenes y veteranos han lucido muy bien, incluso varios que están como invitados” dijo Félix

Fèlix piensa que la fortaleza en el pitcheo será clave, ya que tiene la sospecha de que en la Liga dominicana se va a batear poco en las dos semanas iniciales.

“Por eso estamos trabajando fuerte el pitcheo, el otro aspecto será la defensa, con la que comenzaremos a partir de hoy lunes cuando arranquen los jugadores de posición “, dijo.