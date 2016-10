Santos gana el Nobel de la Paz; lo dedica a víctimas de la guerra

Bogotá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganó el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar con el mayor conflicto armado en Latinoamérica, un reconocimiento otorgado cinco días después de que los colombianos rechazaron en un plebiscito el acuerdo que el Gobierno logró con la guerrilla de las FARC.



El Comité Noruego del Nobel elogió a Santos por su determinación de detener una guerra civil que se ha cobrado la vida de más de 200,000 colombianos y desplazado a millones desde la década de 1960.



Aunque tradicionalmente un premio de este tipo se entregaba a las dos partes de un proceso de paz, los cinco miembros del comité dejaron fuera a la contraparte de Santos, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño. “Dar el premio a Santos no es un menosprecio a ninguna de las otras partes”, dijo s la presidenta del comité, Kaci Kullman.



Santos, de 65 años, dedicó el premio al pueblo colombiano y a las víctimas del conflicto. “Colombianos, este premio es de ustedes”, declaró desde la presidencial Casa de Nariño, donde compareció junto a su esposa. “Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos”, agregó tras agradecer el galardón y hacer mención especial a los negociadores de ambas partes. Santos y Londoño, mejor conocido por su alias de Timochenko, firmaron el acuerdo de paz a finales de septiembre, luego de más de cuatro años de negociaciones, aunque aún debía ser sometido a la decisión de los colombianos en un plebiscito.



En la consulta, realizada el domingo, se impuso por menos de medio punto porcentual el “no” al acuerdo, un severo revés al mandatario. Bajo el acuerdo, los rebeldes que entreguen sus armas y confiesen sus crímenes podrán evitar la cárcel, además que el grupo tendría garantizados 10 asientos en el Congreso hasta el 2026 para ayudarlos en su transformación en un movimiento político. “El referendo no fue un voto a favor o en contra de la paz”, explicó la vocera del Comité Noruego del Nobel al insistir que el proceso de paz no ha muerto. “Lo que rechazaron los partidarios del ‘No’ no fue el deseo de paz, sino un acuerdo de paz en concreto”. Londoño señaló en su cuenta de Twitter que “el único premio al que aspiramos es de la #PazConJusticiaSocial para #Colombia sin paramilitarismo, sin retaliaciones ni mentiras #PazALaCalle”.



Felicitaciones



El principal opositor al acuerdo de paz y líder de la campaña por el ‘no’ en el plebiscito, el expresidente Álvaro Uribe, felicitó a Santos desde su cuenta de Twitter. “Deseo que (el premio) conduzca a cambiar acuerdos dañinos para la democracia”, escribió. Los negociadores de paz aseguraron que siguen comprometidos con el acuerdo firmado y con el cese el fuego, pero que están dispuestos a escuchar a los votantes del ‘No’. “Es importante que sigamos escuchando, en un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad y definir prontamente una salida”, explicaron en un comunicado conjunto leído por los jefes negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, y de las FARC, Iván Márquez, desde Cuba.



Los colombianos amanecieron contrariados con la noticia. “Estamos con el premio pero sin paz”, lamentó Luis Pineda, un portero de 60 años desplazado por la violencia. “Se lo dieron más para presionar (el fin del conflicto) que por haber logrado la paz”, opinó por su lado el taxista Fernando Chaparro, 53, que admitió que Santos merece un reconocimiento por haber conseguido “lo que ningún otro presidente logró”.



Ingrid Betancourt



Desde París, la exrehén franco-colombiana de la guerrilla Ingrid Betancourt, dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también merecían recibir el premio Nobel de la Paz junto con Santos. En una entrevista telefónica con Betancourt, el canal de noticias francés I-Télé le preguntó a la excandidata presidencial si “los que la secuestraron se merecían también haber recibido el Nobel de la Paz”. “Sí”, contestó Betancourt. “Para mí es muy duro decir que sí, pero creo que sí”, agregó.



Obama



De su lado, el presidente estadounidense Barack Obama dijo que el comité de los premios Nobel “tomó la decisión correcta” al otorgar el Nobel de la Paz a su homólogo colombiano. Indicó que el premio envía el mensaje de que la paz debe ser respaldada y alentada en un mundo de conflicto. Agregó que el premio es también un testamento del liderazgo “firme y valiente” de Santos durante años de difíciles negociaciones con los rebeldes a fin de llegar a un acuerdo que pretende terminar con cinco décadas de conflicto armado.

América Latina espera que Nobel ayude a la paz

América Latina recibió con entusiasmo el premio Nobel de la Paz al presidente colombiano Juan Manuel Santos, con la esperanza de que contribuya a poner fin al conflicto armado de más de cinco décadas en la nación sudamericana. “El Premio Nobel de la Paz es una herramienta al servicio de los pueblos que esperamos ayude a consolidar una Colombia en paz”, señaló en su cuenta de Twitter el argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien recibió el mismo galardón en 1980. Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz en 1992, elogió en la misma red social a Santos por su “convicción, valentía y lucha incansable por llevar la paz a su país”. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, felicitó a Santos “por haber persistido tanto por la paz, lo que se culmina hoy con el premio Nobel de la Paz que le acaban de otorgar”.