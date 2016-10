Tres policías violan confidencialidad

08/10/2016 12:00 AM - Wander Santana

Los bajos salarios de los alistados de la Policía Nacional, los malos tratos que reciben de sus superiores y las supuestas presiones para que realicen acciones ajenas a sus deberes, han movido a tres agentes a realizar denuncias públicas. Los “insubordinados” han sido el sargento mayor Fermín Cuevas, el segundo teniente Francisco Antonio Díaz Hernández y el el raso Daurin Muñoz Martínez, todos de la provincia San Cristóbal. Durante sus denuncias todos dijeron estar conscientes de que sus actos son sancionables por la ley orgánica de la institución, pero a la vez expresaron estar “cansados”.



El caso más reciente ocurrió el pasado miércoles cuando el sargento mayor Fermín Cuevas, quien prestó servicios en un destacamento del municipio de Haina durante cuatro años, acudió a una planta televisora de la capital para delatar que el comandante de esa dotación ordenaba a sus subalternos custodiar puntos de drogas, además de humillarlos de diferentes maneras.



Ayer el vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, reaccionó a las declaraciones de este suboficial. “He visto algunas informaciones distorsionadas, dicen que el comandante del departamento de Haina pone a los policías en puntos de drogas para que reciban dinero y es todo lo contrario. La política que está utilizando en esa área el comandante del departamento es que cuando desestabilizan un punto de drogas, dejan un servicio fijo para evitar que al día siguiente vuelva y se instale el punto de drogas”, justificó.



También a principios de este mes el segundo teniente Francisco Antonio Díaz Hernández, dijo que prestó servicios en Haina como en San Cristóbal, utilizó las redes sociales para divulgar un video en el que aseguró que no quiere seguir en la Policía debido a los maltratos físicos y el exceso de trabajo al que ha sido sometido en la institución.



Mientras que en octubre del año pasado, el raso Daurin Muñoz Martínez, quien fue expulsado de la institución, causó un gran revuelo en las redes sociales cuando denunció que lo que ganaba en la policía era “un sueldo cebolla” que le daban ganas de llorar, ya que no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas.



Realizarán protesta el lunes



El próximo lunes los familiares y amigos de los policías realizarán una marcha pacífica hacia el Palacio Nacional para demandar mejoras en los salarios de los miembros de la institución y otras reivindicaciones. La actividad fue anunciada ayer por el mayor general retirado de la Policía, Juan Tomás Taveras, quien dijo que la misma partirá desde el Palacio de la Policía a las 3:00 y que una vez en la sede de gobierno, entregarán un documento con las demandan los agentes.



Taveras llamó a todo los que se sientan identificados con la causa a participar en la actividad y detalló que dentro de las exigencias de los policías figuran que el salario mínimo no sea menor de RD$25,000.