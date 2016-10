NFL Semana 7 – ¿Qué tenía Aaron Rodgers?

El mariscal de los Green Bay Packers no había estado este año como nos ha acostumbrado desde que tomó las riendas del equipo del legendario Brett Favre. Aaron Rodgers, durante los primeros partidos de esta joven temporada, estaba con un juego atípico, regalando el balón al equipo contrario y fallando pases a receptores completamente solos. Un jugador como Rodgers, considerado uno de los mejores mariscales de la Liga, puede tener uno o dos partidos malos pero usualmente vuelven a buscar su forma habitual.



Se había especulado hasta de posibles lesiones para el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga. Sin embargo, no se oía nada de eso y sólo se transmitía mucha confianza desde Lambeau Field para su mariscal. Estas especulaciones sólo motivaban más a Rodgers para jugar mejor. La semana pasada se vio muy mal en casa ante los Dallas Cowboys y esta semana perdió por el resto de la temporada uno de sus mejores aliados, el corredor Eddy Lacy. Toda la ofensiva quedaba completamente en manos de Rodgers.



El pasado jueves, contra los rivales de división, los Chicago Bears, también lució desconcertado en la primera mitad. Para empezar la segunda mitad, Rodgers fue saqueado y perdió el balón, el cual fue recuperado por los Bears para una anotación. Esto sólo hacía que las preocupaciones aumentaran en torno al Jugador Más Valioso del Super Bowl del 2010. Nadie entendía qué le sucedía. Pero después de esa saqueada y balón perdido, Rodgers cogió su vieja forma y se volvió imparable. Después de estar perdiendo 10-6, Rodgers lideró a su equipo a tres anotaciones lanzando para 326 yardas y completando un total de 39 pases, el cual es un récord para los Packers. Ya no hay dudas de que todo está bien con Rodgers.



Los Packers tienen que buscar un corredor para no volverse completamente unidireccional, lo cual las futuras defensas pueden hacer los ajustes y defender mejor el juego aéreo.



Partidos de la Semana



El partido entre San Diego y Atlanta tiene toda la pinta de ser muy entretenido para los fanáticos del juego aéreo. Ambas son de las mejores ofensivas de la Liga y el Domo de Georgia da las condiciones perfectas para ver a los Chargers y Falcons hacer una fiesta de Touchdowns.



Seattle en Arizona es totalmente lo contrario, a pesar de que ambos tienen ofensivas respetables. Sin embargo, sus defensas son de las mejores de la Liga contra los pases, como vimos a Seattle controlar un poco al mariscal Matt Ryan y los Falcons hace una semana. En este partido entre rivales del Oeste de la Conferencia Nacional, podemos esperar mucha defensa, golpes fuertes y pocos puntos.



Uno de los partidos más esperados del año, los Patriots visitando a los Steelers, ha perdido mucho entusiasmo debido a la lesión del mariscal de Pittsburgh, conocido como Big Ben. Con los Patriots como se han visto todo el año y más desde el regreso de su mariscal estrella Tom Brady, este puede ser un partido de un solo lado. Esto lo ha demostrado Las Vegas, dando más de una anotación a favor de los Patriots.

Predicciones (6-6): Oakland, Baltimore, Buffalo.