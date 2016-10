Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "Mujer y maestra" - Viviana Rivero

4.- "Botas de lluvia suecas" - Henning Mankell

5.- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" - Ransom Riggs

6.- "La espía" - Paulo Coelho

7.- "La carne" - Rosa Montero

8.- "Después de ti" - Jojo Moyes

9.- "La caza del carnero salvaje" - Haruki Murakami

10.- "La noche de la Usina" - Eduardo Sacheri

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "La novena" - Marcela Serrano

3.- "Los herederos de la tierra" - Ildefonso Falcones

4.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

5.- "La ciudad desolada" - Ransom Riggs

6.- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" - Ransom Riggs

7.- "Cuentos extraños para niños peculiares" - Ramsom Riggs

8.- "Después de ti" - Jojo Moyes

9.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

10.- "Andinia: La catedral Antártica" - Francisco Ortega

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "La espía" - Paulo Coelho

4.- "Los herederos de la tierra" - Ildefonso Falcones

5.- "Volver al oscuro valle" - Santiago Gaviria

6.- "Después de ti" - Jojo Moyes

7.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes

8.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa

9.- "Sólo para tus ojos" - J.J. Benítez

10.-"Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

2.- "Noches de terciopelo" - Carol Petit

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "Inferno" - Dan Brown

5.- "Patria" - Fernando Aramburu

6.- "La espía" - Paulo Coelho

7.- "El poder de un te quiero" - Manuel Montalvo

8.- "Escarabajo de oro" - Edgar Allan Poe

9.- "Quidditch a través de los tiempos" - J.K. Rowling

10.- "No culpes al karma de lo que te pasa por gilipolla" - Laura Norton

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

2.- "Escape Clause" - John Sanford

3.- "Small Great Things" - Jodi Picoult

4.- "Order to Kill" - Flynn/Mills

5.- "The Obsidian Chamber" - Preston/Child

6.- "Commonwealth" - Ann Patchett

7.- "Home" - Harlan Coben

8.- "Woman of God" - James Patterson

9.- "Twelve Days of Christmas" - Debbie Macomber

10.- "The Woman in Cabin 10" - Ruth Ware

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "Persona normal" - Benito Taibo

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "Corazonadas" - Benito Taibo

4.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez

5.- "Rayuela" - Julio Cortázar

6.- "La espía" - Paulo Coelho

7.- "1984" - George Orwell

8.- "Cartas cruzadas" - Markus Zusak

9.- "Tokio Blues" - Haruki Murakami

10.- "Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado" - Odin Dupeyron

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "La espía"- Paulo Coelho

3.- "Wigetta y los gusanos guasones" - Vegetta777 y Willyrex

4.- "Los herederos de la tierra" - Ildefonso Falcones

5.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

6.- "La novena" - Marcela Serrano

7.- "Falco" - Arturo Pérez Reverte

8.- "Chupaelperro" - Germán Garmendia

9.- "Inferno" - Dan Brown

10.- "Vida de gallos - Tomás de Mattos

(Fuente: Librerías Bookshop)