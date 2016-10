Trump intensifica los ataques contra Clinton

01/11/2016 12:00 AM - AP

GRAND RAPIDS, Michigan. Donald Trump intensificó el lunes sus ataques contra Hillary Clinton por el uso que hizo de un servidor privado para correo electrónico. Trump, aprovechando la carta del director del FBI, James Comey, sobre los mensajes electrónicos, piensa que ha cobrado impulso cuando se acerca la última semana de la campaña. “Hillary muy probablemente va a estar bajo investigación por mucho tiempo”, les dijo a partidarios en Grand Rapids, Michigan.



“Ella es inadecuada y no está calificada para ser presidenta de los Estados Unidos, y su elección sumiría a nuestro gobierno y nuestro país en una crisis constitucional de la que no podemos darnos el lujo”.



“¿Cómo va a manejar este país cuando no puede manejar su correo electrónico?”, cuestionó, y añadió que la exsecretaria de Estado metería el país en la “Tercera Guerra Mundial”.