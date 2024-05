Un combinado de cuatro jugadores de los Cerveceros y los Rays fueron suspendidos, debido a sus papeles en el altercado que produjo que ambas bancas se vaciaran en el encuentro del martes por la noche en el American Family Field.



Michael Hill, vicepresidente de operaciones en el terreno de Major League Baseball, hizo el anuncio. El abridor dominicano de los Cerveceros, Freddy Peralta, ha recibido una suspensión de cinco juegos y una multa por un monto no revelado por lanzarle intencionalmente al también quisqueyano José Sirí.



El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, fue suspendido por dos partidos y multado por un monto no revelado por sus acciones y conducta inapropiada con los umpires.



El relevista dominicano de los Cerveceros, Abner Uribe, fue suspendido por seis partidos y multado por un monto no revelado. Sirí, patrullero de los Rays, recibió una suspensión de tres encuentros y una multa por un monto no revelado. Si los sancionados no deciden apelar las sanciones, estas entrarán en vigencia de inmediato.