Encapuchados asaltan vendedora de tilapias y la despojan de 6 mil pesos

Barahona.- Una vendedora de tilapias fue asaltada por dos encapuchados que la despojaron de 6 mil pesos, dinero que había conseguido en las ventas de varios días y que entregaría a la persona que les suministra los peces para la comercialización.

La mujer asaltada es María Carmelina Féliz, de 59 años, de los cuales tiene 40 dedicados a la venta de la especie acuática que trae desde el municipio de Cabral a vender por las calles de esta ciudad, donde desde hace tiempo tiene establecida una clientela.



Narró que mientras se desplazaba por la calle 7 del barrio Camboya de aquí vendiendo tilapias, hace dos días, fue interceptada por dos encapuchados, armados con una escopeta chilena y un cuchillo, uno de los cuales la agarró fuertemente por el cuello, mientras el otro le arrancó el mandil de su cintura, en cuyo interior estaban los 6 mil pesos.



"Este dinero, producto de la venta de varios días, era para entregarlo a la persona que me facilita las tilapias capturadas en la laguna Rincón de Cabral, las que traigo a vender a esta ciudad", comentó entristecida la señora.



Señaló que no duerme de noche pensando en el dinero ajeno, ya que no tiene ayuda alguna, porque su esposo tiene varios años en cama con parálisis.