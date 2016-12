Ordena informes sobre Duquesa y Los Tres Brazos

El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ordenó elaborar informes completos sobre la situación jurídica de los terrenos vendidos en el vertedero de Duquesa y el sector Los Tres Brazos. Para ello, designó una comisión especial que deberá presentar el informe en un plazo no mayor a 150 días, la cual está integrada por el abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano; el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier.



Indicó que con esta medida busca obtener información completa y veraz que permita al Ministerio Público determinar, de forma preliminar, si en las operaciones de cualquier tipo, realizadas con los referidos inmuebles, existe algún vestigio de actuación dolosa.



Rodríguez destacó que sólo con estos reportes se podría decidir la pertinencia de iniciar o no acciones penales, según corresponda en cada caso, ante la instancia judicial competente.

Indicó también que debido a que las transacciones efectuadas respecto a ambas propiedades provienen de hace varios años, se hace prudente reunir con el debido cuidado la información que las soporta, para lo cual los comisionados deberán obtener y evaluar documentación, realizar entrevistas y otras diligencias afines.



Recientemente, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) aclaró que no vendió Los Tres Brazos, sino que vendió un proceso de titulación que beneficia a miles de familias que desde hace cerca de 40 años invierten recursos en terrenos que no son de su propiedad. Mientras que la empresa Lajun Corporation, que alega ser dueña de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa, se presume habría incurrido en falsedad de escritura para obtener los títulos de los terrenos que alega como de su propiedad.