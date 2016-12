José Oscar, ¡siempre presente!

26/12/2016 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

Hace cuatro años, ¡cómo pasa el tiempo!, la prensa deportiva nacional perdió a uno de sus más prestigiosos (y honestos) hombres que llevaba el nombre de José Oscar Fernández.



El 26 de diciembre del 2012 el movimiento deportivo quedó impactado al recibir la infausta noticia de que había muerto.



Fernández fue duramente atacado por la diabetes y problemas en los riñones. Además de sus dotes profesionales, fue un ser humano excepcional, padre ejemplar, esposo, amigo leal, solidario y nunca ofendió a nadie. Polemizaba, en defensa de sus ideas, siempre poniendo en alto sus principios.



Voy a citar algunas líneas que asenté en esta misma columna a raíz de cumplirse un año de su partida: “Una frase del refranero popular reza así: ‘El muerto con tierra tiene’. Es justamente lo que ha pasado con el finado prestigioso periodista dominicano José Oscar Fernández. José Oscar, uno de los más talentosos periodistas especializados en deportes en la historia de la crónica deportiva de República Dominicana, falleció el 26 de diciembre del pasado año. A partir de su sentida muerte su nombre, literalmente, ha sido olvidado por los desmemoriados de siempre”.



No te olvidamos

José Oscar Fernández hace casi un lustro que dejaste este pícaro mundo, pero tu memoria seguirá latente entre la gente más sana y deportista de esta sociedad dominicana.



Por ejemplo, amigos tuyos como el hoy ministro de Deportes, Danilo Díaz, Manolito Prince, Nancy Wilmore, Carmen Gómez, Frank Camilo, Humberto Rodríguez, Francisco Martínez y cientos de tus sinceros amigos, no te olvidan.



Y este servidor, con quien compartiste en buenas y malas, nunca te olvidará. Y así lo dejo ver al dedicarte mis dos más recientes libros. Siempre te valoramos.



Porque personajes como tú, que dejaste una impronta singular al irte de este mundo terrenal, no se deben olvidar nunca. Lágrimas se deslizan por el teclado del computador al finalizar este artículo. José Oscar, tú siempre serás un inmortal y nunca te olvidaremos.

¡Debes tenerlo bien claro!