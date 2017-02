La banda Be Crazy apuesta a la fusión de ritmos tropicales

Be Crazy es una agrupación juvenil que no se limita a la hora de crear su música y de arriesgarse. La banda inició en el 2017 con el tema “No me queda nada” y ahora se prepara para lanzar el tercer tema de su próxima producción discográfica. “Sorprendimos un poquito al público porque esta canción (‘No me queda nada’, en la que dieron un giro que terminó en merengue fusionado con sonidos electrónicos ) no es ‘lo común’ en nosotros. Sí tenemos fusiones latinas y tropicales, pero con esta dejamos clara nuestra dominicanidad, por así decirlo, porque hay una idea de que este grupo parece que no es de aquí pero creo que ya lo hemos dejado claro”, dijo Leó Yamil, líder de Be Crazy.



El próximo 13 de febrero, la agrupación, que completan César Pagán, Ernesto Núñez, Robert Rosario, Andrés David, Efraín Cuello y Rony Khoury, como regalo a sus fanáticos por la celebración del Día de San Valentín, lanzará “Miradas”, un tema de corte romántico que describen como una balada con fusiones de vallenato y ritmos latinos.



Nuevo disco



“Ella lo baila sola” fue el primer sencillo que lanzaron de su próxima producción, la cual sería la segunda de su carrera. El disco tendrá 10 temas inéditos, en su mayoría compuestos por León, también arreglista, explicó César Pagán, segundo vocalista. Los integrantes de Be Crazy, formada hace siete años, consideran que su crecimiento dentro de la música ha sido un trabajo constante, y por etapas, y que han recibido apoyo tanto del público como de artistas locales. Resaltaron que han tenido claras sus funciones conjuntas e individuales dentro Be Crazy, lo cual los ha mantenido unidos y sin considerar la separación.



Be Crazy empezó “como un juego de niños” en un residencial donde vivían los hermanos León y Andrés (baterista), a los que visitaba César por ser primo de estos. Ahí fue creciendo la amistad con Ernesto (bajista), Robert (guitarrista), Efraín (percusionista) y Rony (pianista), quienes eran sus vecinos. Y aunque jugaban a integrar una banda, no lo consideraron hasta que en una actividad navideña los retaron a realizar una presentación con cinco temas, y fue ahí donde empezó el sueño grupal de los siete integrantes. Luego de formarse en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, dos de ellos, Andrés y Rony, se graduaron en la escuela de música Berklee de la ciudad de Boston, donde el director de la banda, León Yamil, actualmente cursa la carrera profesional de Film Scoring y Music Production y a la que este año ingresará Ernesto.

La música desde la óptica juvenil

Los integrantes de Be Crazy coincidieron en que actualmente en la República Dominicana la música vive un periodo de evolución que “mucha gente no quiere aceptar”.

“Necesariamente está evolucionando, pero la gente no lo acepta, y no me refiero a un con todo, sino a quienes difunden la música”, precisó el compositor León Yamil. “Nadie consume lo que no se le vende y la música es lo que más influencia a la gente”, aseguró el también productor.