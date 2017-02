Castaños dice la JCE respeta diversidad

Julio César Castaños Guzmán sostuvo ayer que los miembros de ese organismo necesitan que los diversos sectores de la sociedad crean en ella y dijo que el pleno de ese organismo siempre será un espacio de expresión de los distintos criterios de sus miembros. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) fue enfático en resaltar la transparencia con que se maneja el organismo.



“Esta Junta necesita que la ciudadanía crea en ella, que los partidos, la sociedad civil y los medios de comunicación crean en ella”, expresó. Dijo que los miembros de la entidad están dispuestos a ser auscultados. “Vamos a dar cuenta de cada centavo que utilicemos, se podrá hacer una pregunta siempre y dar una explicación, eso es lo que nos hemos trazado”, expresó.



Sobre su decisión de renunciar a la vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para asumir la presidencia de la Junta, dijo que su verdadera vocación es el servicio público. Reflexionó que lo que atenta contra la unidad de una institución no es la diversidad “sino las malquerencias y la falta de madurez”. “Soy un abanderado de la libertad de criterio y la independencia, el pleno de la Junta siempre será un espacio de expresión de los distintos criterios”, expresó.



Puso como ejemplo la decisión sobre el criterio para asignar el número en la boleta que no fue aprobada a unanimidad, sino que tres miembros votaron a favor y dos en contra.



Dijo que los integrantes del pleno de la JCE son un lujo. “Queremos quedar bien y en el caso específico de mis compañeros, cada uno en sí mismo es una bendición, y este equipo hay que aprovecharlo, este equipo está dispuesta a hacer el trabajo, a dejarse acompañar, no habrá problemas que por desagradables que sean no será objeto de una ventilación pública, la Junta no va a esconder nada”, aseguró Castaños Guzmán.



Dijo que para el organismo el tema del registro civil es transcendental y que aunque transcurre de manera ordinaria para la ciudadanía es de vital importancia para cada ciudadano porque sin los documentos de identidad “usted está muerto”. También resaltó el interés de la JCE en respetar los derechos de elegir y ser elegido que tiene cada ciudadano y que el organismo tiene la responsabilidad de garantizar plenamente.

La JCE coopera con los organismos de seguridad

Castaños Guzmán dijo que el organismo trabaja en colaboración con instituciones como Migración y el Ministerio de Interior y Policía para la expedición de documentos de identidad a los extranjeros y que al mismo tiempo colabora con organismos de seguridad por acuerdos interinstitucionales con instituciones como la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). Dijo que el objetivo es mantener el apoyo entre las distintas instituciones del Estado.

Denuncia

Falsificación La denuncia que hizo el alcalde de Santiago, Abel Martínez, de la falsificación de documentos era cierta.