Observadora electoral venezolana se refugia en embajada de EEUU en Ecuador

QUITO — La expresidenta del Tribunal Electoral de Venezuela, Ana Mercedes Díaz, ingresó el viernes a las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en Quito, aduciendo que sería detenida por autoridades de Ecuador.

La extranjera llegó a esa misión diplomática acompañada de un abogado y un activista político y de inmediato ingresó a esa sede. No ha dado declaraciones ni se la ha podido contactar.

Díaz tiene doble nacionalidad —venezolana y estadounidense— y vive asilada en Estados Unidos desde hace años. Sin embargo, pasó los últimos días en Ecuador, desde donde declaró a un canal internacional que el registro electoral del país "está totalmente viciado" y que un presunto "fraude electoral está preparado" para los comicios del domingo.

Tras ello habría sido alertada de que sería detenida debido a esas declaraciones, por lo que habría decidido pedir protección en la embajada.

La agregada de prensa estadounidense, Johanna Villalobos, dijo a The Associated Press: "la embajada puede confirmar que la señora Ana M. Díaz vino a la sección consular y recibió atención consular, pero después de eso no tenemos mayores detalles para compartir".