PGR no identifica a los sobornados

Han transcurrido dos meses desde que se inició la investigación por el caso Odebrecht. Se realizaron interrogatorios a 16 funcionarios y se allanó la sede de la constructora en el país; pero aún la Procuraduría no revela los nombres de los sobornados. Frente a esto la ciudadanía ha comenzado a movilizarse, a través del colectivo Marcha Verde, que logró una exitosa concentración el pasado 22 de enero y que ha recabado en el país cientos de miles de firmas, con el propósito de que se nombre una comisión “independiente”.



Recientemente, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, viajó a la capital de Brasil (Brasilia) a los fines de participar en una reunión a la que fue invitado por el Ministerio Público de ese país, para avanzar en las investigaciones en torno a este caso, por el cual se habrían pagado 92 millones de dólares en sobornos para la adjudicación de obras en RD.



A su llegada al país, Rodríguez aseguró a través de una nota de prensa, que de acuerdo a los compromisos suscritos con Odebrecht, la empresa carioca no podrá entregar información hasta junio.



Sin embargo, detalló que en el caso de República Dominicana, se logró “el privilegio de prontitud tras las negociaciones en Brasil para la entrega de documentos”.



RD tiene privilegio de prontitud



El titular del Ministerio Público resaltó que República Dominicana fue el primer país con acuerdo firmado que ordena entrega de información, una ventaja a la hora de lograr el privilegio de prontitud. “Se hizo necesario desarrollar una estrategia para que la República Dominicana pudiera obtener previamente informaciones de relevancia, sin que ello implicara una violación a lo dispuesto por las normas de cada país”, aseveró.

Odebrecht debe entregar información en 60 días

El procurador Jean Rodríguez destacó que le dijo a representantes de la empresa en Brasil que “el acuerdo dominicano exige que se nos entregue la información en un plazo máximo de 60 días tras la homologación que exige la ley. Si no, no hay acuerdo. No vamos a exigir que se nos entregue antes de ese plazo y de la homologación porque eso sería violar la ley, pero no aceptaremos ni un día de retraso”, dijo. El acuerdo podría ser homologado el 1 de marzo.