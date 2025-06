A la luz del experto en movilidad y seguridad vial, Mario Holguín, al plan presentado recientemente por el Gobierno de Luis Abinader, dirigido a mejorar el tránsito en el Gran Santo Domingo, le faltó transparencia, integración y socialización.



Es precisamente la falta de transparencia una de las debilidades, que en sentido general, ve en el plan de movilidad urbana, que contiene medidas, como el cambio de horario laboral escalonado para servidores públicos, restricciones de giro a la izquierda en 30 intersecciones y la incorporación de más de 700 nuevos agentes Digesett a las labores de patrullaje en el Gran Santo Domingo.



Falta información



El especialista cuestionó el hecho de que aún no se conozca el monto de la inversión, ni las fuentes de financiamiento, y que tampoco haya un cronograma de trabajo. “Esas cosas no se hacen así por así en el aire, anunciando una cosa por la radio o por los medios de comunicación, hay que invertir. Y de hecho, ya lo hicieron al nombrar nuevos agentes para fiscalizar; y tienen que hacer más inversiones en infraestructura”, subrayó.



Holguín le restó impacto a la medida particular de disponer, a partir de julio, el cambio de horario para el sector público en un primer grupo, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y un segundo bloque, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. (para el 70 % de la plantilla de empleados).



“Me parece que media hora de diferencia en el cambio de horario es muy poco, no va a tener un impacto importante. O sea, nos vamos a encontrar con los mismos tapones si salimos media hora antes o media hora después”, visualizó. No obstante, desde su óptica, lo que sí pudiera impactar en la cantidad de

vehículos que circulan en la capital, siempre y cuando no se nombre más personal para cubrir para los turnos, es la de establecer horarios extendidos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., como se dispuso para aquellas instituciones públicas que sobrepasen las 2,000 visitas al mes.



No impacta la seguridad vial



El especialista en tránsito consideró, además, que el plan “RD se Mueve” no impactará en la seguridad vial como se pretende, puesto que no contempla medidas para proteger a los más vulnerables, ni la integración de grupos como es el caso de los motociclistas. En esa línea, el ingeniero criticó que esta iniciativa deje de lado elementos como la inspección técnica vehicular, proceso que considera esencial para el éxito de cualquier política de movilidad.

Las medidas debieron ser precedidas de campaña

Holguín sostiene que antes de emitir cualquier resolución, el plan debió ir acompañado de una campaña de educación para orientar a la población de los cambios y así evitar resistencia y futuras confrontaciones entre los usuarios de las vías y agentes del tránsito. Señaló que tan pronto comience la aplicación, se verán “algunos entuertos” que se tendrán que ir corrigiendo, porque las medidas no son estáticas y hay que evaluarlas permanentemente.