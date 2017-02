Prince Royce vuelve a los orígenes de la bachata

El músico de origen dominicano Prince Royce se prepara para lanzar la producción Five este viernes, su quinto álbum de estudio, con el que pretender volver a los sonidos más “auténticos” de la bachata. Con este nuevo trabajo, el popular artista quiere volver a rememorar esas melodías que lograron conquistar a miles de personas en todo el mundo con su primer álbum, publicado en marzo de 2010. “La idea no fue recrear el primer disco, pero lo utilizamos como inspiración”, aseguró durante una entrevista con Efe en Miami, Florida.



Royce afirmó que era un disco que deseaba hacer porque echaba de menos los temas “bachateros”, en tanto que sus últimas producciones se han enfocado en música más comercial, con temas pop y R&B.



“Hace mucho tiempo que no sacaba bachata. Sé que la gente quiere escuchar el género, lo quiere bailar, lo quiere cantar”, aseguró, convencido de que este nuevo trabajo va a sorprender a sus fans.



Para él, volver a entrar al estudio de grabación “es como volver al principio”, porque “uno se siente feliz y ansioso de no saber qué va a pasar”. Confió también en que este nuevo repertorio sea del agrado de sus fans ya que cuenta con grandes colaboraciones como la de Farruko, Gente de Zona o Chris Brown, entre otros.



Su intención, según dijo, es la de llevar el mundo de la bachata a reconocidos artistas que, durante años, han trabajado en otros géneros musicales.



En su repertorio se incluyen temas de la bachata más genuina, aunque ofrece una gran variedad de ritmos y estilos en ese campo. “Tumbao”, por ejemplo, es una canción “ideal para salir de fiesta”, mientras que “Mírame” o “Asalto”, otras de sus nuevas canciones, “son perfectas para conquistar a una mujer”.



El intérprete lanzó el lunes su primer sencillo, “Deja Vu”, realizado junto a Shakira, que servirá de pretexto para presentar esta producción musical durante el lanzamiento previsto para el 24 de febrero. “¡Shakira cantando bachata!”, comentó entre risas, al tiempo que aseguró que esa canción “le quedó espectacular y que su voz” encaja perfectamente con los sonidos del género. Sobre esta colaboración, Royce explicó que la popular intérprete del “Waka waka” es “muy perfeccionista” y estuvo “muy involucrada” en todo el proceso de producción para que el tema saliera lo mejor posible. “Hay artistas con los que grabas y luego ya desaparecen. Pero ella fue muy detallista con toda la mezcla”, declaró, convencido de que en la industria “hacen falta más artistas así”. “Lo importante es hacer buena música y estoy seguro que tanto a sus fans como a mis fans les va a gustar la canción”, agregó.

Manny Cruz está feliz por la co-autoría

Prince Royce y Shakira comparten los créditos del tema “Deja Vu” con los talentosos hermanos dominicanos Daniel Santacruz y Manny Cruz. “Muy agradecido de Dios de tener la oportunidad de colaborar con estos grandes artistas, por los que siento una gran admiración, la verdad es que me siento muy bendecido”, dijo Manny, quien está nominado como Solista del Año en los Premios Soberano que se entregarán el 28 de marzo en el Teatro Nacional.