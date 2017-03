Video: Zoila Luna deplora niveles de inseguridad en RD; apoya lanzarse a las calles en reclamo

La comunicadora Zoila Luna deploró este lunes los altos niveles de inseguridad social que se viven en el país y dijo que hay lanzarse a las calles a reclamarle a las autoridades que devuelvan la tranquilidad para poder andar en las calles.

Al iniciar el programa radial “Solo para mujeres”, que se transmite de lunes a viernes por Zol 106.5 FM, Luna pidió que no colocaran música como es de costumbre, “en protesta por el ascendente nivel de violencia que nosotros estamos viviendo”.

La comunicadora reclamó que “como ciudadanos nos estamos quedando con los brazos cruzados” y lamentó la cantidad de mujeres que han muerto violentamente, destacando los últimos 15 días.

Resaltó que a pesar de todo lo que los ciudadanos hacen para mantener la seguridad en sus casas como prisioneros, ninguno se siente seguro.

“Estamos siendo víctima de la delincuencia y no es intolerancia, es que todas las autoridades desde arriba hasta abajo han fracasado porque se supone que debían garantizarnos la seguridad”.

Dijo que la delincuencia se hizo dueña de todo y se robó nuestra esperanza. “Nos dejaron en manos de una sociedad que delinque y no nos permite vivir”, agregó y reconoció que hoy en día no se puede ni visitar un cementerio ni la iglesia, el cine, ni trabajar porque hasta ahí te atracan.

“Yo me admito paranoica. Usted va caminando hacia su carro y no sabe lo que le espera antes de llegar. Usted va saliendo o entrando al parqueo de su casa y usted no sabe lo que le espera. No hay un espacio ni horario seguro. No hay gente segura, es que no hay seguridad”, añadió.

La comunicadora se refirió y lamentó la muerte la mañana de hoy de Delcy Miguelina Yapor Concepción, quien recibió un balazo en un confuso incidente tras un asalto en el Evaristo Morales.

Al ocurrir el hecho, Yapor Concepción se disponía a recoger un niño de los que transportaba hacia un colegio.

“Esto frustra, esto enoja, es una sensación de impotencia lo que te produce, y no tenemos una maldita respuesta de las autoridades, no tenemos una maldita respuesta de nosotros como sociedad. Hasta donde vamos a llegar, qué es lo que le estamos dejando a los hijos”, deploró.