Los espejos sin marco cobran “fuerza” en la decoración

El espejo no es solo un elemento para mirarnos, nos sirve también para decorar los espacios. Los hay en todos los diseños, formas y tamaños, los cuales puedes elegir a tu gusto, desde aquellos que son colgantes hasta los que van de pie, sólo debes tener en cuenta que debes elegir el que más se adapte a tu idea. Una de las ventajas que brindan los espejos a los espacios es que tienen la facultad de dar la sensación de amplitud. Por ejemplo, si colocas el espejo en una habitación pequeña puedes conseguir duplicar visualmente ese ambiente, pero, por supuesto, si lo ubicas de la manera correcta en el lugar deseado.



Para lograrlo, escoge una pared en la que se pueda reflejar una puerta o algo amplio, para así simular que la estancia es mayor.



Los espejos sin marco



Según la página web www.decorablog.com los espejos sin marco se adaptan a todo tipo de ornamentación. Por sus características, estos espejos son una solución decorativa que podemos colocar en ambientes rústicos, modernos, románticos, vanguardistas... y en cualquier otro tipo de decoración.



Entre las formas a elegir, están: cuadrados, ovalados, rectangulares, grandes o pequeños. Es recomendable que se coloquen varios espejos sin marco, pero juntos, en especial en paredes vacías, habitaciones pequeñas y con poca luz.



Una de las ventajas de decorar con espejos sin marco es que se trata de una tendencia que brinda distinción, por lo que es probable que se ajuste a lo que andas buscando. Además, como es un accesorio desnudo no tienes que preocuparte por combinarlo, ya que se acoplará con los demás elementos del hogar.



Como los espejos dan luminosidad a los ambientes, si son colocados en alguna habitación o pasillo donde la luz se refleje directamente sobre ellos, obtendrás una multiplicación en la iluminación de tu ambiente. Por otro lado, si son ubicados frente a una ventana, se trasladará el paisaje exterior al interior del lugar, logrando luz natural y agradable, lo que te brindará una sensación que te relajará.



Tienes la opción de colocar los espejos en la sala, habitaciones, baños, pasillo, o cualquier otro espacio en el que prefieras centrarlos. Los puedes situar colgados en posición horizontal o vertical en la pared, o apoyados en el piso; con creatividad puedes crear ambientes personalizados. Asimismo, pueden convertirse en elementos funcionales si se integran junto a ellos accesorios como percheros, repisas y luces.



Otra alternativa para decorar con espejos, es colocarlos dentro de vitrinas o estanterías; hará que los objetos adquieran mayor relieve y los elementos del interior se aprecien en dimensiones.



En el caso de los espejos de gran tamaño, se pueden colgar de la pared o adherir a ella a través de tornillos y tacos.



Hay lugares donde el espejo no queda bien; por ejemplo, no debe estar situado en la entrada de la casa ni dentro de una oficina, porque resulta ser una distracción molestosa. De igual manera, es conveniente evitar la colocación de espejos frente a una cama o al inodoro.



Recomendación



La disciplina decorativa china Feng Shui hace énfasis en que los espejos no deben estar rotos, deformados, biselados, ni deben distorsionar el reflejo, ya que esto puede afectar nuestra energía. Así que, al escoger tu espejo, no te fijes solamente en el criterio estético.



Otro detalle importante que también debes tener en cuenta, según esta técnica, es la orientación de tus espejos. Lo ideal es que los espejos reflejen cosas agradables y bonitas de nuestro hogar, como fotografías familiares y recuerdos especiales.

Selección

Como los espejos sin marco son un accesorio “desnudo”, no requieren combinaciones con los demás elementos del hogar. Los decoradores recomiendan que coloques más de uno en tus espacios.