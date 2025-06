Los hoteles apuestan a diseños de casonas santiagueras y a la gastronomía caribeña para contar historias a viajeros

Santiago, RD.- El turismo de experiencias es la aventura que se disfruta a nivel emocional, sensorial y cultural. Para los expertos como Priscilla Zacarías, Rissi Soriano y Jesús Balsa, su auge en los últimos años es cada vez más notorio, y la ciudad de Santiago no se ha quedado atrás.



Zacarías, quien pertenece al departamento de Catering y Eventos del Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, destacó que el “nuevo lujo” es vivir experiencias auténticas.“En la hotelería nos enfocamos en la ambientación, gastronomía, hacer que los espacios cuenten historias. Un recorrido inolvidable desde que nos llaman hasta que se van. El huésped busca sentirse parte de la ciudad. Hospitalidad es humanidad”, comentó.



Mientras que David Paños, director de Ventas y Mercadeo del referido lugar, mencionó que lo más importante debe ser la historia que hay detrás.



“Nosotros incorporamos el estilo de las casonas santiagueras para que cuando llegue el huésped tenga esa experiencia única. Queremos que nos recuerden como algo memorable y que debe visitarse si está en Santiago”, enfatizó.



En cuanto al diseño sensorial, considera que los platos deben ser creativos, innovadores y con una calidad gastronómica alta.



“Se trata de adaptarlo al estilo dominicano y caribeño. Tenemos postres como la crème brûlée de chinola o el tiramisú servido en una greca con mamajuana”, detalló el ejecutivo.



Algunos atractivos de Santiago



Santiago cuenta con múltiples atractivos turísticos, tanto urbanos como naturales. Cuenta con la nueva plaza comercial Ágora Santiago Center; y cercano a puntos estratégicos como el Monumento a los Héroes de la Restauración, la Catedral Santiago Apóstol, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes y de lugares ecoturísticos como el Parque Nacional José Armando Bermúdez.



Otras opciones que pueden adoptar las zonas turísticas además del paladar es probar ambientar el espacio con buenos aromas, música, iluminación y mensajes personalizados al cliente. Ofrecer rutas que conectan con la naturaleza como la tirolesa, parapente, senderismo, buggy; playas y ríos, lo que depende del área.



“Una experiencia turística debe ser transformadora, no placentera… que se pregunten qué cambió en mí… esa emoción que ponemos en lo que hacemos crea fidelización, nos posiciona y diferencia de los demás”, agregó Zacarías.



Tipos de turismo de experiencias



El representante de Europa Mundo Vacaciones, Jesús Balsa, explicó que en la actualidad la gente busca no solo a dónde ir, sino qué ver. En ese sentido, reveló que el 72 % de la generación millennial en España invierte en conseguir experiencias distintas.



Algunos tipos son el gastronómico, convivencial (convivir con lo local), deportivo (rutas de adrenalina), artesano industrial (elaboración de producto), agrícola ganadero (elaboración del queso) y el artístico folclórico (bailes).



“El público busca participar, crear un objeto, una narrativa que le diga por qué y tener un aprendizaje”, añadió el guía turístico experimentado.



Países como Islandia, Noruega, Finlandia, Eslovenia, Suiza y Francia se destacan en este renglón turístico.

En el caso de República Dominicana, la naturaleza que exhibe y la amplia variedad culinaria es un punto muy a favor para vivir gratos momentos que involucren los sentidos, como el sendero del cacao, cigarro, museos históricos, bellezas naturales, parques temáticos, actividades deportivas y mucho más, lo que depended de la región a visitar.

El diseño y la arquitectura juegan un papel clave a la hora de atraer a los turistas.

La Ciudad Corazón tiene potencial

Rissi Soriano, CEO y fundadora de Life Tours, recomendó a los empresarios y al Gobierno Central que desarrollaran un turismo neurogastronómico en la ciudad de Santiago de los Caballeros, ya que observa un gran potencial en esta urbe. Exhorta a los viajeros a investigar bien el lugar a visitar, tener su seguro de viajes, elegir vestuarios cómodos, de manera que ver pueda disfrutar de las experiencias. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el taller “Impacto e Importancia del Turismo de Experiencias” realizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística de Santiago (Adompretur).