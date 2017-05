Profamilia presenta estudio sobre el aborto en RD

15/05/2017 12:00 AM - El Caribe

De dos mil 436 jóvenes encuestadas en tres universidades dominicanas, 295 dijeron haber tenido un aborto y de éstas, el 42.7% afirma que se trató de un aborto inducido.



El porcentaje se dispara cuando a las estudiantes se les pregunta si conocen algún caso de aborto inducido: un 67.1% respondió que sí, mientras que al indagar sobre los métodos de inducción de aborto que conocen, el 69.4% dijo que el más común son las preparaciones caseras; el 50.7 señaló que el uso de un fármaco.



Así lo establece la encuesta sobre aborto en estudiantes universitarias que forma parte de las dos investigaciones que componen el estudio “Situación del aborto en República Dominicana”. La segunda investigación es un análisis cualitativo de la situación del aborto inducido en el país.



El estudio “Situación del aborto en República Dominicana” es una exploración en la que se consultaron dos mil 436 mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).



El 74.5% de las consultadas coincidió en favorecer más el aborto en el caso de que la mujer tenga un problema de salud a causa de un embarazo que ponga en riesgo su vida, mientras un 72.7% consideró que es un derecho de la mujer suspender el embarazo si el producto viene con malformación incompatible con la vida fuera del útero.



En tanto el 70.06% entiende que la mujer tiene derecho a abortar si el embarazo es producto de una violación sexual perpetrada por su padre. El 61.6% lo apoya si es perpetrada por otra persona.



La investigación fue realizada por Germania A. Estévez de Then y Francisco I. Cáceres Ureña (PhD), con una muestra conformada por mujeres jóvenes.



El aborto inducido

Entre los motivos más frecuentes para la inducción del aborto figuran las precariedades económicas y la paridad satisfecha (cuando los padres no desean tener más hijos) mientras, que contrario a la percepción común, el mismo tiende a ser más frecuente entre adultas que entre adolescentes.



Así lo revelan datos del estudio Análisis de la Situación del Aborto Inducido en República Dominicana: Revisión Sistémica y Abordaje Cualitativo, de la autoría de los doctores Marija Miric y Eddy Pérez Then, donde se entrevistó a 10 prestadores de servicios de salud o que estén vinculados a estos, y a 10 mujeres que han tenido la experiencia de un aborto inducido.





Plantean mejorar leyes y protocolos sobre aborto



Entre las recomendaciones hechas a partir de ambos estudios, figura usar información basada en evidencia para la toma de decisiones, que incluya la aprobación de legislaciones que afecten los derechos sexuales y reproductivos, en especial de las mujeres y garantizar la educación sexual temprana para prevenir embarazos no deseados y no planificados. También, implementar y adaptar normas, protocolos y guías para el manejo oportuno del aborto.