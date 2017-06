Ramón Alburquerque y Juan TH se enfrentan en Twiter; se llaman “despreciable” y “basura”

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno -PRM- Ramón Alburquerque y el comunicador Juan TH escenificaron este martes un enfrentamiento virtual, que incluyó descalificaciones de índole personal.

El primero en atacar fue Juan TH, al colgar en su cuenta de Twitter un mensaje en el que afirmaba que Alburquerque no le merecía ningún respeto y calificarlo de “despreciable”. “Ramón Alburquerquer es un hombre despreciable que no merece respeto ni consideración. Cuanta razón tenía Peña Gómez cuando me hablo...”, planteó.

Ese tuit provocó la reacción del ex presidente del Senado, quien usó el mismo medio para contestar. Basura, impersona, descerebrado y estúpido, fueron algunas de los epítetos que les indilgó al comunicador que tiene una columna política en el periódico El Nacional y fue miembro del PRM, del cual renunció.

“No respondería al descerebrado J. BASURA TH, alguien me dijo dile algo porque vive imitando inteligentes para ocultar su estupidez! Tarado!”, dijo Alburquerque y aunque expresó que no iba a responder sí lo hizo y de manera muy dura.

“Quién es Juan Basura TH para criticar a uno persona tan pobremente sangrúa que lo echan de todos trabajos vive porque HM le metió la mano”, posteó y minutos después volvió al ataque. “De qué podría hablar Juan Basura TH impersona con quien nunca antes he tenido problemas. Pienso que alguien lo mandó a decir esas tonterías”.

Minutos despúes el político dijo que cerraba el tema, acogiendo un consejo de alguien a quien no identificó: "Acojo los sanos consejos no vuelvo a tocar el tema de Juan Basura TH a menos que siga hablando porque contestaré al amo no al perro" y "Para información dejé el tema JTH pero esa persona renunció hace mucho al PRM, de ahí, no es discusión entre gente del mismo partido".