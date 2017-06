Disparan desde helicóptero a Tribunal de Justicia momentos en que Maduro daba discurso en TV

CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro dijo el martes por la tarde que un helicóptero disparó contra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en un confuso incidente que, asegura, sería parte de una conspiración para desestabilizar su gobierno socialista.

El incidente ocurrió en momentos que Maduro hablaba en vivo en la televisión estatal a periodistas progubernamentales reunidos en el palacio presidencial.

El gobernante indicó que el helicóptero disparó contra la sede del máximo tribunal y lanzó una granada que no explotó. Agregó que la defensa aérea se activó de inmediato, frustrando lo que él llamó un "ataque terrorista" que habría causado decenas de muertes.

Un reportero de The Associated Press escuchó disparos mientras un helicóptero zumbaba por el centro de la ciudad, pero no pudo confirmar desde dónde procedían los sonidos.

Informes no confirmados de testigos señalaron que el helicóptero llevaba un estandarte contra el gobierno y fue pilotado por un oficial de policía judicial que se había declarado en rebelión en un video publicado en las redes sociales.