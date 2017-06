EDESUR asegura convertirá 130 mil usuarios a clientes este año

Santo Domingo.-EDESUR Dominicana convertirá unos 130 mil usuarios del servicio eléctrico a clientes al finalizar este año, a través de la intervención de 11 circuitos donde ejecuta diversos trabajos en su zona de concesión.

Así lo explicó el administrador gerente general de EDESUR, Radhamés Del Carmen, quien reveló que la empresa eléctrica tiene un techo de 300 mil clientes que no están aún en el ciclo comercial de facturación y cobros a la fecha.

“En estos momentos nosotros tenemos proyectos que van abarcar, solo para este año, 130 mil clientes, de unos 297 mil que sabemos que están consumiendo energía y que no la pagan”, sentenció Del Carmen.

El funcionario agregó que de entre esos proyectos que se ejecutan se han contratado unos 13 mil, de los cuales 9 mil 700 ya están en el ciclo comercial.

Dijo además que de los trabajos que se están realizando se extrae el dato de que el 74 por ciento de los que se están normalizando eran usuarios, no clientes del servicio que brinda la empresa.

En ese sentido Del Carmen precisó que eso significa que para alcanzar a los 300 mil clientes que aún no están en el ciclo comercial de EDESUR la actual gestión se ha planteado trabajar incansablemente para que al 2020 ya no haya uno de ellos que no esté ingresado en las cuentas de la compañía.

El administrador de EDESUR enfatizó que para el referido año ya las pérdidas de la empresa estarán en un 15 por ciento, lo que consideró como razonable, si se toma en cuenta los parámetros de las empresas de este renglón en toda la región.

“Esto conllevaría a que EDESUR sea una empresa rentable, a ser una autosuficiente”, dijo Del Carmen.

El administrador gerente general de EDESUR produjo estas declaraciones mientras participaba como invitado en una entrevista en el programa televisivo El Día que produce y conduce el periodista Huchi Lora, a través del canal 11 de Telesistema.