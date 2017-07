[Video] Ángel Rondón: jamás he admitido que recibí US$92 millones para pago de sobornos

El principal imputado por el caso de los sobornos que la empresa Odebrecht pagó en República Dominicana para la adjudicación de obras, Ángel Rondón, negó que haya participado en los hechos que le imputa el Ministerio Público y dijo que lo que se ha ganado ha sido producto de su trabajo.

“He admitido siempre que soy el representante de Odebrecht desde el 16 de marzo del año 2001, los contratos fueron ratificados por Marcos Cruz, con una comisión de éxito de un dos por ciento y un uno por ciento en Punta Catalina por la magnitud de ese proyecto”, expresó ante los jueces que integran la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Indicó que ha admitido que recibió como abono a sus honorarios en 16 años, 83 millones de dólares, pero que jamás ha hablado o ha admitido que recibió 92 millones de dólares, “porque eso no lo he recibido yo y se lo dije a la Procuraduría, que si está buscando el soborno, por ahí no es que está porque yo no lo he recibido”.

Además, el imputado destacó que “si alguno de los que están aquí, exlegisladores o exfuncionarios dicen que yo les he entregado un peso para obtener un proyecto, que se paren y pasen al frente y se lo confirmen a ustedes. No, no lo he hecho, lo que he recibido ha sido producto de mi trabajo y puedo justificarle a ustedes dónde los tengo invertido”, aseveró.

Rondón Rijo argumentó además que no tiene ni un peso fuera del país, “no tengo un depósito ni a nombre mío, ni a nombre de mi familia como se ha dicho. Están invertidos en tierras, en proyectos y que creado fuentes de trabajo y tengo más de mil empleados directos en mis empresas”.

Resaltó que cuando explotó el caso Odebrecht, al que él llama el Tsunami Vasconcelos Cruz, estaba en Estados Unidos con su familia de vacaciones y el 19 de diciembre cuando se enteró del caso, adelantó su viaje 10 días antes.

“Dejé a mi familia allá y vine para el país a ponerme a disposición de la justicia. He acudido a la Procuraduría tantas veces, formal e informalmente, ha querido la Procuraduría y los fiscales y estoy en disposición de seguir viniendo a este tribunal cuantas veces quieran”, expresó.

Rondón Rijo, quien es identificado en el expediente del Ministerio Público como el “Hombre del maletín” relató que él mismo impuso una medida de coerción en su casa, de más o menos cinco meses, “porque hasta cuando voy a mi finca he pensado si le pido autorización a la Procuraduría, porque está camino al aeropuerto, por el temor que digan que se va fuera del país”.

Este viernes, sus abogados solicitaron a los integrantes de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia que revoquen la resolución a través de la cual se impuso un año de prisión preventiva contra él y pidieron su inmediata puesta en libertad