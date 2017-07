Rafael Nadal se instala en 4ta ronda de Wimbledon

LONDRES — Rafael Nadal se instaló ya en la cuarta ronda de Wimbledon, y está a tres victorias de encumbrarse en el primer puesto del ranking mundial.

El español, dos veces campeón de este torneo, doblegó el viernes 6-1, 6-4, 7-6 (3) al ruso Karen Khachanov en la cancha central. De colarse a la final en el All England Club, Nadal desplazará al británico Andy Murray en el sitio de honor del escalafón.

Murray, campeón defensor del certamen y primer preclasificado, se impuso en la jornada al italiano Flavio Fognini.

“Pienso que he estado bastante bien en el primer set y medio. Estoy muy contento por la forma en que he jugado”, declaró Nadal en una entrevista ante la televisión. “Luego, todo se ha puesto un poco más difícil. Creo que mis piernas han estado un poco más lentas y que él comenzó a pegarle más fuerte a la pelota. Es un oponente duro. No es posible vencerlo fácilmente”.

El astro de Manacor jugó bajo la mirada de varias celebridades del deporte, sentadas en el palco real. Entre ellas estaba Sergio García, el golfista español, quien llevaba el saco verde que conquistó en el Masters.

“Él ha tenido una temporada asombrosa, especialmente con esa victoria increíble en el Masters”, recalcó Nadal. “Así que, nada, ha sido bueno verlo ahí. Gracias por venir”.

Nadal también está teniendo una buena campaña. Llegó a la final del Abierto de Australia, en la que cayó ante Roger Federer, y se coronó en el Abierto de Francia, su décimo título en Roland Garros.

El lunes, el español se medirá en la cuarta ronda a Gilles Muller, quien lo eliminó en el All England en 2005. Nadal se vengó en 2011, el último año en que sobrevivió a la cuarta ronda de Wimbledon, llegando a la final pero cayendo ante Novak Djokovic.

“Es un especialista en el césped”, dijo Nadal acerca de Muller. “Probablemente es su mejor superficie”.

Murray se sobrepuso a las complicaciones en el cuarto set y superó a Fognini por 6-2, 4-6, 6-1, 7-5. El italiano llegó a tener una delantera de 5-2 en ese cuarto parcial, y dispuso de cinco set points, pero el escocés resolvió los últimos cinco games.

“Cuando juegas con alguien que hace distintos disparos como él, es difícil.... Me estuvo sacando constantemente de mi ritmo”, explicó Murray.

También el viernes, Victoria Azarenka se aseguró de que su regreso a las grandes citas del tenis se prolongara hasta la segunda semana en Wimbledon.

La bielorrusa, quien llegó a ser primera del ranking y se alejó de las canchas por el nacimiento de su primer hijo en diciembre, avanzó a la cuarta ronda, con una victoria por 3-6, 6-1, 6-4 sobre la local Heather Watson en la cancha central.

Azarenka perdió también el primer set en su duelo inicial dentro del certamen, que fue el tercero desde su retorno. El compromiso del viernes fue apenas el quinto desde su retorno al tenis.

“Éstos son los partidos que una ansía, aquéllos en los que se debe encontrar la forma de ganar cuando no todo está saliendo bien”, comentó Azarenka.

La bicampeona de torneos del Grand Slam se medirá el lunes en la cuarta ronda a la rumana Simona Halep (2da preclasificada), quien eliminó a la china Peng Shuai por 6-4, 7-6 (7).

Venus Williams, cinco veces campeona de Wimbledon, doblegó 7-6 (3), 6-4 a la japonesa Naomi Osaka, y chocará en la siguiente fase con la croata Ana Konjuh, quien dio la sorpresa al eliminar a la eslovaca Dominika Cibulkova (8va).

Avanzaron también la ucraniana Elina Svitolina (4ta), la local Johanna Konta (6ta) y la letona Jelena Ostapenko (13ra y flamante campeona en Roland Garros).

El croata Marin Cilic (7mo) dio cuenta del estadounidense Steve Johnson, por 6-4, 7-6 (3), 6-3.

En otra de las sorpresas, el japonés Kei Nishikori (9no) sucumbió ante el español Roberto Bautista Agut, por 6-4, 7-6 (3), 3-6, 6-3.

“No pude mantener mi nivel el tiempo suficiente”, lamentó Nishikori. “Creo que él sacó bien en cada set. La devolución fue muy complicada”.

El estadounidense Sam Querrey tenía ventaja sobre el francés Jo-Wilfried Tsonga (12mo) cuando cayó la noche. El encuentro se completará el sábado.