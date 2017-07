Kany García: “Todos tenemos derecho a ser felices como queramos”

La cantante puertorriqueña Kany García llamó a la sociedad en general a respetar y aceptar a las personas que tienen una orientación sexual hacia su mismo género, porque lo importante para ella es “saber que todos tenemos derecho a amar”. La artista, que en febrero del año 2016 reveló en Instagram que una mujer le había robado el corazón, consideró, además, que todas las personas tienen el derecho de ser felices de la manera que quieran.



“Obviamente, al que vive este tipo de realidad, no tener miedo; pero creo que el mensaje mayor es al que está a su alrededor, que debe tener respeto, dejar ser y saber que el amor es amor en todas las medidas”, manifestó a elCaribe la intérprete de “Para volver amar”, a través de una entrevista telefónica.



Indicó que nada ha cambiado en su vida y su carrera luego de que diera a conocer que amaba a una persona de su mismo sexo, y agradeció a Dios por “tener la bendición” de recibir el apoyo de la gente que de verdad la quiere y del público que la adora. “Aunque nunca hablo del todo de mi vida personal, de alguna forma sí me parece importante que los fans y la gente que quiere a uno sepan cuando uno está feliz, cuando uno se siente pleno, y nada, ha sido maravilloso porque he seguido recibiendo ese respeto, y cada día me hacen menos preguntas, cosa que me fascina”, expresó.



Sobre su regreso a República Dominicana después de su última presentación hace más de un año, Encarnita García de Jesús, nombre de pila de la cantautora, dijo que se hace obligatorio visitar a este país cada vez que estrena una producción, porque es uno de los que siempre esperan su nuevo trabajo.



La cantante, de 34 años, traerá su “Limonada Tour” a Hard Rock Live el próximo 22 de julio. Se mostró contenta e ilusionada e indicó que el álbum que lleva el nombre de la gira es totalmente distinto. Es la primera vez que Kanny García incluye temas de su autoría en una de sus producciones.



Con relación al espectáculo, adelantó que viajará con toda la banda, compuesta por unos siete músicos, y con todo su equipo de producción para hacer una entrega más extensa que la pasada.



“Voy con todo. Me da la oportunidad de hacer de todo, desde las bases acústicas que siempre hacemos, lo que nos permite tocar absolutamente todas las canciones del repertorio y tener esa libertad durante el show de experimentar y hacer lo que queramos con ellos y creo que esta vez no va a ser la excepción”, indicó.



Al recordar al público dominicano, la intérprete de éxitos como “Hoy ya me voy”, “Alguien”, “Esta soledad”, ¿Qué nos pasó”? y “Mi amigo en el baño”, entre otros, sostuvo que le fascina su calor y euforia, cualidades que marcan la diferencia con otros públicos.



“La experiencia fue increíble, porque no nos oíamos, yo no me escuchaba, solo se escuchaba a la gente cantando, y cuando tienes esa clase de público, ellos son los que les hacen el show a uno. Me ha pasado, hemos tenido la oportunidad de llevar este show a muchos otros lugares, hay públicos mucho más fríos, que lo que quieren es escuchar, que lo que quieren es disfrutar del artista, pero se quedan. Dominicana es todo lo contrario, hay que mandarlos a que se cojan un break, es un público lleno de algarabía y es por lo que disfrutamos tanto regresar allá”, describió la guitarrista a los dominicanos.

Proyectos

La cantante, que lleva 13 años de carrera artística, informó que luego de su visita al país, se trasladará a su tierra natal para concluir los detalles de la grabación de su próximo álbum. A finales de agosto retomará el tour para viajar a Colombia y Argentina.



“Así que vamos a estar unos meses… A finales de año estaremos trabajando ya con lo que será el primer sencillo del próximo álbum”, apunta.



De su más reciente álbum “Limonada” se desprenden temas como “Perfecto para mí”, “Cómo decirle”, una balada apasionada escrita por ella en coautoría con su compatriota Tommy Torres, y el productor del disco, David Kahne; “Aquí”, un dúo con Abel Pintos; “Demasiado bueno” y “Me pregunto”, entre otras que completan 12 sencillos.