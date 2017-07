Saúl -Canelo-Álvarez está consciente que en la pelea ante Gennady Golovkin el próximo 16 de setiembre en Las Vegas, Nevada, tendrá su compromiso más serio en su historia como boxeador profesional.

Sabe, asimismo, que tiene que subir al cuadrilátero en la mejor condición física para contender con aire triunfalista.

La oficina de prensa de la compañía Golden Boy Promotions envió a este reportero, vía correo electrónico, una información en la que refiere el exigente programa de entrenamiento que tiene el estelar púgil mexicano, actual campeón mediano junior avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El periodista Ramiro González, gerente de prensa de Golden Boy Promotions, dice que Canelo Canelo Álvarez, quien presenta expediente profesional de 49-1-1 con 34 victorias por nocaut, precisa que el capacitado peleador llegó a San Diego, California (Estados Unidos), hace una semana.

En las alturas de San Diego realiza sus prácticas con miras a llegar a Las Vegas, una semana antes, en las mejores condiciones físicas.

Canelo Álvarez y Golovkin disputarán el cinturón del peso mediano (160 libras). La corona es propiedad de Golovkin, marca de invicto (37-0, con 33 triunfos por nocaut).

El peleador kazajo tiene el aval del Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

En su más reciente pelea, en defensa del cetro, Golovkin derrotó por decisión unánime al estadounidense Daniel Jacobs.

Mientras que Canelo Álvarez, en su más reciente combate (el pasado seis de mayo en el T-Mobile de Las Vegas), dispuso por amplia decisión unánime de su paisano Julio César Chávez Jr.

En reporte de Golden Boy Promotions

“San Diego, California.- Saúl -Canelo- Álvarez, se encuentra en esta ciudad y por octava vez consecutiva y por sexta como atracción principal de un pago por evento, para empezar el campamento para su esperado mega combate contra Gennady "GGG" Golovkin (37-0, 33 nocáuts) por el campeonato mundial mediano el 16 de septiembre en el fin de semana festivo de la Independencia de México, desde la flamante T-Mobile Arena de Las Vegas.

El ídolo tapatío, quien combatirá por la supremacía de los medianos, compartió su rutina diaria. La rutina diaria de Canelo consiste en:

•Correr de 6:00 a.m. a 6:30 a.m.

•Desayunar después de correr y luego descansando.

•Comer algo liviano a la 1:00 p.m. antes de ir al gimnasio

•Entrenar en el gimnasio de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. lunes, miércoles y viernes (haciendo ejercicios, haciendo manoplas, saltando cuerda, etc.).

•Hacer sesión de sparring los martes, jueves y sábados

Canelo, quien recientemente (el pasado 18 de julio) cumplió 27 años de edad, dijo lo siguiente con respecto a su campamento de cara al magno evento:

"Básicamente, el campamento es de levantarse temprano como a las 6:00 de la mañana para correr y después descansar y preparar para el entrenamiento, el sparring, la estrategia, y lo que normalmente trabajamos".

"Soy un peleador contragolpeador y el estilo de él es de un peleador agresivo, y creo que se acomodan muy bien los estilos para dar una gran pelea. Mi estilo sobresale siempre a un estilo cómo el de Golovkin".

"El sparring es con peleadores similares a tu rival, similares para tratar de asimilar el mismo estilo. Eso es lo que se busca en un sparring, que tenga el mismo estilo que tu rival", finalizó.

Óscar De La Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy Promotions agregó, "Canelo [Álvarez] es el peleador más disciplinado en el boxeo. Toma cada campamento en serio y sé que estará en la mejor forma de su vida para este choque con Golovkin [Gennady] el 16 de septiembre en la T-Mobile Arena y en vivo por HBO Pay Per View", aseveró.

Canelo vs. Golovkin es un combate a 12 rounds por el Campeonato mundial mediano presentado por Golden Boy Promotions y GGG Promotions y patrocinado por Tecate, BORN BOLD, Hennessy, Never Stop, Never Settle, y O'Reilly's Auto Parts. El evento se realizará el sábado16 de septiembre en la flamante T-Mobile Arena y será producido y distribuido en vivo por HBO Pay Per View".