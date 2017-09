Surgió la información que cuando sonó la alarma sísmica de un nuevo temblor el sábado por la mañana, los empleados del hospital ordenar a los visitantes que se fueran.

Syntia Pereda, de 43 años, estaba junto a la cama de su novio, que dormía. Jeús González, de 49 años, cayó del balcón del tercer piso de un edificio donde estaba trabajando cuando se produjo el terremoto de magnitud 7.1 el martes y espera una operación.

Pereda dijo que estaba preocupada por él y no quería dejarlo, pero salió del hospital y regresó cuando cesó el temblor.

Dijo que la gente parece acostumbrarse a la situación. La alarma sísmica suena en cualquier momento y “tú dices, bueno, es la voluntad de Dios”.

Los sismólogos dicen que el sismo de magnitud 6.1 del sábado en el sur de México aparentemente es una réplica del poderoso terremoto del 7 de septiembre que tuvo una magnitud de 8.1 y mató al menos a 90 personas.

El geofísico Paul Caruso, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo a The Associated Press que un terremoto potente como el de principios de mes puede dañar edificios que no se derrumban y volverlos más vulnerables: “Por eso in terremoto menor puede provocar la caída de los inmuebles dañados”.

El Servicio Sismológico Nacional mexicano dijo que su red ha registrado miles de réplicas del temblor del 7 de setiembre. En las primeras nueve horas y media del sábado hubo más de 15 de magnitud 4 o más.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que el nuevo terremoto que remece México tuvo una magnitud de 6.2 y tuvo su epicentro en el estado sureño de Oaxaca.

Es la región más afectada por el sismo de magnitud 8.1 del 7 de septiembre.

El temblor fue mucho más débil que el sismo de magnitud 7.1 del martes, que mató al menos a 295 personas en todo el país y derribó edificios en la capital.

No estaba claro si el nuevo temblor provocó daños o heridas.

Un terremoto de magnitud 8.1 remeció el estado sureño de Chiapas semanas atrás.