Fiscalía orienta contra violencia en Cabarete

Puerto Plata. La Fiscalía de Puerto Plata realizó la primera jornada “Dando la Cara por la No Violencia de Género”, en visita casa por casa para concientizar a los habitantes del Callejón de la Loma, en Cabarete.



La jornada busca orientar sobre la importancia de denunciar a tiempo los casos de violencia de género, no desistir de la acción y no subestimar al agresor, acciones con que buscan reducir este problema que afecta nuestra sociedad.

“La violencia de género es un tema que nos preocupa por ser un delito que debemos frenar para que nuestra sociedad no continúe siendo afectada y las familias fortalezcan los lazos de amor y armonía para lo que fue diseñada y nuestros hijos crezcan en un ambiente sano”, manifestó el fiscal titular Osvaldo Bonilla al encabezar el recorrido.

Además de los representantes del Ministerio Público también participaron la Policía Nacional, Fuerza Aérea Dominicana, el Dicrim, la DNCD, Dream Proyect, Dican, la alcaldía, las juntas de vecinos y las iglesias, entre otras.