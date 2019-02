MICM señala informalidad laboral afecta 90% de microempresas en RD

SANTO DOMINGO, D.N. – El titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Nelson Toca Simó, señaló que en América Latina la informalidad laboral es de alrededor del 50%, lo que afecta unos 140 millones de trabajares en la región, y el 90% de las microempresas en República Dominicana.

Según el funcionario, “poco más de la mitad de los 263 millones de trabajadores de la región trabajan en la informalidad, lo que se traduce en cerca de 140 millones de personas sin un empleo formal”, recoge una nota de informativa de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Toca Simó se refirió al tema al encabezar la inauguración del Seminario Regional sobre la Formalización de las Mipymes, que el MICM inició este jueves en el hotel El Embajador, junto al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Señaló que aquí la situación es similar a la región, “ya que según el último levantamiento realizado por FondoMicro, el 89.8% de las microempresas del país se encontraban operando en la informalidad, en contraste con solo el 3% de las pequeñas y medianas que operaban en la misma situación”.

Explicó que “se trata de trabajadores que no están cubiertos por la legislación laboral y, por lo tanto, no están sujetos a las reglas formales del mundo del trabajo ni a la justicia laboral correspondiente; no cotizan a la seguridad social y, por consiguiente, no son parte del Estado de Bienestar, ni del pacto social que debe caracterizar a las sociedades modernas”.

Para enfrentar tal problemática, el MICM trabaja una estrategia de fomento a la formalidad del sector mipymes, la cual cuenta con tres aspectos fundamentales.

Explicó que estos aspectos son la simplificación del proceso de constitución de empresas, asesoría especializada para las empresas que operan en la informalidad y la promoción de regímenes especializados para el sector mipymes, en materia de tributación y seguridad social.

“En el primer aspecto hemos venido desarrollando desde el año 2013 la plataforma www.formalizate.gob.do, una Ventanilla Única de Formalización, donde se redujo de más de 20 días a tan solo 3 días el proceso de formalización de empresas, disminuyendo su costo de más de US$1,000 a tan solo US$155 dólares¨, sostuvo Toca Simó.

De su lado, Oscar Hernández, asesor principal del secretario permanente del SELA, explicó que en el seminario los objetivos fundamentales están enfocados en compartir una visión comparativa de las políticas y programas de formalización de mipymes y promover las experiencias más importantes.

“No es un secreto que una de las dificultades que obstaculizan el desarrollo de las mipymes es el estado informal en que muchas veces se desenvuelven”, indicó Hernández.

Rebeca Vidal, ejecutiva principal y experta en desarrollo del CAF, dijo que el tema de la informalidad ocupa un lugar muy importante en la agenda del CAF y consideró de vital importancia la realización del Seminario Taller sobre la Formalización de las Mipymes.

En el acto inaugural también participó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, y el viceministro de Trabajo, Wilton Yuma, en representación del ministro Winston Santos.

El seminario-taller, que concluirá mañana, también persigue lograr una mayor comprensión de la problemática de la informalidad empresarial y de las mayores oportunidades de expansión para las empresas formalizadas.

En el encuentro se desarrollan paneles y sesiones de trabajo; entre las sesiones de trabajo se citan la de “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para impulsar la formalización de las mipymes en América Latina y el Caribe”.

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es un organismo intergubernamental regional, creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio de Panamá, y está integrado por 26 países de América Latina y el Caribe.