PP aún sin mercado ni relleno sanitario

Puerto Plata. La urgente construcción en un relleno sanitario que de paso a clausurar de forma definitiva el vertedero y el traslado del mercado municipal ante las condiciones de hacinamiento siguen formando la agenda de necesidades de San Felipe de Puerto Plata.



El alcalde Walter Musa informó que la pasada semana una comisión de arquitectos del Ministerio de Turismo hizo un levantamiento sobre la actual situación del mercado que cuenta con 240 vendedores.

Musa dijo que trabajan para adquirir un terreno a la entrada al ciudad de aproximadamente 30 mil metros donde sería levantado el centro de acopio y un nuevo matadero municipal. Para el mercado utilizarían 20 mil metros y diez mil para el matadero.

“El presidente Danilo Medina ya me había prometido construir el mercado si conseguíamos el solar. He visto que suben imágenes a las redes de la basura que lanzan y no saben que eso solo hace afectar el destino turístico de Puerto Plata”, apuntó Musa la hablar vía telefónica con reportos de El Caribe.

Según Musa se tiene previsto construir un centro artesanal en los 12 mil metros donde funciona el actual mercado, en pleno casco urbano.

Con relación al vertedero que funciona a la entrada de la ciudad en la comunidad de Magiolo, dijo que cuenta con los 250 millones de pesos que permitirá comprar los terrenos y hacer un relleno sanitario e instalar una nave para una planta recicladora.

Para la compra del solar destinará 52 millones, otros 200 millones para el relleno y la nave y la compra de equipos para darle mantenimiento.

En el caso de la planta recicladora, se hará una licitación pública para que sea una empresa privada quien la pueda operar.

La pasada semana, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Norte (Ashnorte), doctor José Natalio Redondo Galán, demandó que el mercado municipal sea trasladado urgentemente a otro lugar.

Denunció que las condiciones desastrosas en que se encuentra esa central de abastecimiento de la ciudad, la que dijo constituye una vergüenza y atenta en contra de la buena imagen del destino turístico de Puerto Plata.