El 30% de embarazos son de adolescentes

Santiago. Tres de cada diez adolescentes salen embarazadas, en su mayoría de la población socioeconómica de menos ingresos, poniendo en riesgo sus vidas, ya que el 19 por ciento de la mortalidad corresponde a jóvenes entre 15 y 19 años.

Esto incide en el aumento de la violencia y criminalidad en el país ya que los hijos de embarazos en adolescentes se convierten en renegados sociales al carecer de respaldo económico, que no le tienen miedo a la policía ni mucho menos a la cárcel, de acuerdo a lo expresado por el doctor Francisco Espino, presidente de la Comisión de Educación de la Cooperativa Médica de Santiago, durante el lanzamiento del programa de Prevención y Seguimiento al Embarazo en Adolescentes (PRESEA). “Los hijos de adolescentes son niños que naturalmente no tienen un respaldo económico ni de sus madres, ni de sus padres, ni los abuelos, ni el país mismo, lo que significa que la violencia ni criminalidad no va a bajar en el país por más medidas que tomen sino disminuyen los embarazos en adolescentes”, expresó Espino.

Prevención

Espino expresó que esa realidad pone de manifiesto la necesidad de articular acciones educativas y de orientación que promueven la prevención y con esto concientizar a los jóvenes para que tomen decisiones adecuadas en cuanto a su salud sexual.

Informó que el proyecto, que inició en el sector Cienfuegos (Santiago Oeste) y pretende extenderse a otros sectores vulnerables, fue diseñado con la finalidad de disminuir la incidencia y reincidencia de los embarazos a temprana edad y la deserción escolar, ofreciendo las herramientas necesarias para la prevención y seguimiento del embarazo en adolescentes, por medio de la participación interactiva de los jóvenes en sesiones educativa y grupos de apoyo, tanto moral como psicológico.

Embarazo en menores afecta desarrollo social

El doctor Andrés Rivas, presidente del Consejo de Administración de Coopmedica, destacó que el programa busca concienciar sobre la importancia de prevenir embarazos a temprana edad, cuyas implicaciones rebasan los aspectos relacionados con la salud, impactando en todas las vertientes del desarrollo humano, social y económico, y de la sociedad en su conjunto.