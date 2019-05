MAPFRE BHD abre nuevas oficinas

La aseguradora inauguró las instalaciones de su nueva sucursal en Higüey y un nuevo local en Puerto Plata.

Santo Domingo. – Con el propósito de estar más cerca de sus clientes, MAPFRE BHD Seguros inauguró una nueva sucursal en Higüey y un nuevo local en la provincia Puerto Plata.

El acto estuvo presidido por Zaida Gabas de Requena, CEO de MAPFRE BHD; Pedro José Carreño, director Regional Negocio y Clientes América Central y República Dominicana y Julio Abreu, director General Adjunto del área Comercial.

Al expresar las palabras centrales, Pedro José Carreño, destacó el compromiso que tiene la empresa con el desarrollo económico y social de la provincia y de toda la región, así como la importancia que tiene habilitar nuevas oficinas a nivel nacional para estas cerca de los clientes, iniciativa que forma parte de la estrategia de expansión de la empresa para hacer más fácil y cómodo el acceso a las soluciones de seguros y servicios que ofrece la aseguradora.

La nueva oficina se encuentra ubicada en la Calle Dionicio Arturo Troncoso No. 212 casi Esq. Duarte en Higüey provincia La Altagracia, con horario de servicio de lunes a viernes en horario de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 01:00 p.m., ofreciendo a los clientes una amplia gama de opciones de seguros personales y empresariales para personas, viviendas, vehículos, comercios, propiedades y salud internacional.

Con la apertura de la oficina comercial Higüey se eleva a tres el número de localidades que ofrecen atención a los clientes y relacionados en la región Este, quienes podrán contratar pólizas de acorde a su necesidad, reportar siniestros, recibir asistencias, realizar pagos, además de contar con la asesoría de un personal altamente capacitado para satisfacer sus requerimientos.

Nuevo local en Puerto Plata

La aseguradora también inauguró el nuevo local de la oficina comercial Puerto Plata, un espacio más amplio, de fácil acceso y moderno para la comodidad de sus clientes e intermediarios en la zona, donde podrán acceder al amplio portafolio de productos y servicios que MAPFRE BHD ofrece.

El nuevo local se encuentra en el Primer Nivel, Plaza Popular, Carretera Luperón Km. 1, frente a los depósitos de Brugal & Co., y presta servicio en horario de lunes a viernes en horario de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

Según comunicado de prensa, MAPFRE BHD tiene presencia en 14 de las principales provincias del país y mantiene su compromiso de aportar al desarrollo socioeconómico de la región Norte, donde además tiene oficinas en La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago y Jarabacoa.