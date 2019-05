Crismery Santana conversa con elCaribe de lo enfocada que está en lograr la clasificación para Tokio 2020

Crismery Santana no solo está enfocada en su primera participación en unos Juegos Panamericanos, que en su caso serán los venideros de Lima, Perú. La petromacorisana también enfila sus cañones hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y lleva una buena proyección para lograr ese objetivo.

“Este año es una continuación de todo lo bien que me fue en 2018”, dijo Santana a elCaribe momentos después de hacer el juramento deportivo en el inicio de las competencias de pesas de los Juegos Militares que se celebran en el pabellón de halterofilia del Parque del Este. “Será mi primera vez en unos Juegos Panamericanos y de verdad que me siento un poquito emocionada. Pero tengo por delante clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio, que también serán mis primeros”, agregó. El año pasado, Crismery debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde conquistó dos medallas de oro, así como estableció el récord de su categoría tanto en el arranque como en la modalidad de envión.

“Con el favor de Dios vamos para los Juegos Olímpicos. Me siento súper feliz y agradecida de Dios con todo esto que está pasando con mi carrera. No me lo esperaba”, manifestó la atleta elegida, en marzo pasado, como “Atleta del Año” de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

Santana, quien en 2018 se convirtió en una de las atletas más destacadas del deporte dominicano, continúa cosechando éxitos este año. Una muestra es su ubicación en el segundo lugar del escalafón de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF por sus siglas en inglés), solo superada por la china Zhouyu Wang.

“Gracias a Dios que estamos en una buena posición en el ranking. Seguiremos batallando para lograr ese sueño”, dijo. Santana viene de participar en el Campeonato Suramericano e Iberoamericano de Mayores clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados en la ciudad de Guatemala, donde se proclamó campeona en la división de los 87 kilogramos, al ganar dos de las tres preseas de oro disputadas en la prueba.

“Estamos haciendo un buen trabajo que incluye mucha concentración, muchos entrenamientos y poniendo todo de nuestra parte para que todo eso pase junto a todo el equipo de la selección”, indicó.

“Con todos los poderes”

Sobre su preparación para los Juegos Panamericanos, Santana sostuvo que en los próximos días dará inicio a una concentración junto a los demás integrantes de la selección, a celebrarse en el vacacional La Montaña de Jarabacoa.

“Vamos con todos los poderes para Lima. La competencia viene fuerte. Allá voy a competir conmigo misma para superarme en cada movimiento, en cada evento que voy, además que es una competencia que exige mucho, por lo que será muy reñida. Es una motivación que me doy a mí misma y gracias a Dios que se ha logrado el objetivo de estar en esos Juegos”, sostuvo la pesista, quien el pasado 20 de abril cumplió 24 años y quien hoy estará compitiendo en las jornadas de pesas correspondientes a la versión 50 de los Juegos Militares.