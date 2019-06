Cuando la ansiedad ataca los alumnos antes de un examen

Muchos estudiantes han experimentado la ansiedad de ejecución por sentir inseguridad o estar bajo presión durante las evaluaciones académicas

Intranquilidad, susto, tensión, sudoración, ganas de vomitar, dolor de cabeza, sensación de parálisis, ideas confusas y la “mente en blanco”, son algunos de los signos que puede sentir un estudiante antes de un exámen, explica la terapeuta Solimar Jiménez , del Centro Vida y Familia Ana Simó. Pero, ¿por qué ocurre? De acuerdo a Jiménez en el estudiante se produce una ansiedad de ejecución la cual es un estado de tensión involuntario y sin conciencia que impide al afectado controlar las emociones del momento, dejándose llevar por los pensamientos ante una situación amenazante de miedo a ser juzgado o castigado por no cubrir las expectativas esperadas.

“Generalmente se genera por falta de seguridad en sí mismo, poca aceptación, temor a cometer errores, a equivocarse, timidez, o que quizás no empleó el tiempo suficiente para estudiar. En fin, muchas pueden ser las causas que llevan a un estudiante a experimentar la ansiedad de ejecución”, manifiesta.

Sin embargo, aclara que este tipo de situación le puede suceder no solo al adolescente antes los exámenes sino también a cualquier persona que no esté acostumbrada a situaciones apremiantes de cualquier ámbito; a aquellas que no tengan las herramientas necesarias para manejar sus emociones, y a las que tengan poco manejo de su inteligencia emocional.

Para contrarrestar este mal, Jiménez señala que la única forma es cambiar los pensamientos ante dichas situaciones, hacer conciencia al identificar los hechos, practicar relajación, respirar, ser organizado, planificar, prever, conocerse, aceptar los errores y tener autocontrol.

Rol de los maestros

De acuerdo a Jiménez, muchos maestros deberían cambiar la manera de evaluar, por una diaria y continua, a través de la ejecución y desenvolvimiento de los objetivos planteados y no en un solo momento.

“Una calificación alta no es lo que define el saber de alguien. Obtener calificaciones altas es importante y muy satisfactorio pero en ocasiones eso no es lo que hace a un excelente profesional en el campo laboral”, puntualiza.