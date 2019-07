“Promovemos un trabajo colectivo en beneficio del arte nacional”

En el año 2017, un grupo de artistas destacados entendió la necesidad de crear una organización con fundamentos claros sobre el desarrollo del arte. Con una perspectiva más allá de lo gremial, y que sirva como herramienta de representación para los profesionales dominicanos del ámbito artístico, nacional e internacional, nace la Asociación Dominicana de Artistas Visuales, ADAV. En ella convergen: dibujantes, pintores, escultores, grabadistas, ceramistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, ilustradores, performers, instaladores, artistas digitales y de videoarte, que consideran su creación artística como elemento esencial de su vida, y que con él contribuyen al desarrollo del arte y la cultura, además de ser portadores de valores e identidad.

¿Cuál es la misión/visión de la ADAV?

Servir de plataforma estratégica para la investigación y difusión de las más avanzadas y representativas manifestaciones del arte contemporáneo. Además, promoverlo como acción de la libre de expresión, identidad y medio para el desarrollo del pensamiento.

¿Cuál es el norte que guía la actual directiva; quiénes la componen?

La labor que realizó el primer grupo de trabajo fue reconocible en el sector, lo que ha servido de base para que en esta nueva etapa continuemos con el compromiso de elevar el nivel de exposición y relevancia que merece la cultura dominicana. Al cumplirse nuestro segundo aniversario, nos proponemos seguir fomentando espacios y eventos culturales que enaltezcan a nuestros artistas y que esto sirva para multiplicar el conocimiento vinculado al arte en todas sus vertientes. La nueva directiva está compuesta por Aurora Díaz, presidenta; Mirna Ledesma, vicepresidenta; Alescar Ortiz, secretario; Josefina Garrido, tesorera; Baltasar Alí, vocal y Eva Pamela Mancebo, coordinadora de admisiones.

Al momento, ¿cuáles consideran sus logros más significativos?

Liderar la creación y el desarrollo de encuentros, foros, charlas y exposiciones que fomenten el conocimiento y habiliten espacios de diálogo e intercambio sobre temas culturales. Dentro de ellos se encuentran las series de “Diálogos contemporáneos”, en la ciudad de Santiago, y “Acciones contemporáneas”, en Santo Domingo, foros periódicos que tratan temas de interés y se convierten en una fuente de educación e intercambio cultural gratuito para el público en general. En estos encuentros hemos reunido a diversos protagonistas del ámbito artístico, lo que ha reflejado una oportunidad para el trabajo colectivo en beneficio del arte. Este material está disponible en las plataformas virtuales.

¿En cuáles proyectos están trabajando actualmente?

Como colectivo, uno de nuestros principales retos es que se establezcan lineamientos en torno a la presentación, formalización y ejecución de proyectos de arte. Por lo que estamos trabajando en un manual que sirva de guía para que cualquier artista pueda tener una referencia de cómo plantear sus propuestas a instituciones, galerías o cualquier otro espacio, abarcando el proceso de creación y las partes legales. De ahí nuestro interés en la capacitación del artista, por lo que apostamos a un programa de residencia artística que beneficie a los afiliados de la ADAV, enviándolos a países del Caribe para capacitarse en diversas especialidades.

¿Cómo evalúan el panorama artístico / visual nacional?

Durante mucho tiempo la comunidad artística ha sido desatendida, al quedarse fuera de las prioridades de las políticas generales de Estado. A pesar de que se han puesto en marcha algunos programas por parte del Ministerio de Cultura, éstos no logran satisfacer las necesidades reales del sector. Un ejemplo de la inconsistencia de esas políticas es la realización de la Bienal Nacional de Artes Visuales, que lleva cuatro años en pausa. Estamos hablando de dos bienales atrasadas. Tomando en cuenta que este tipo de eventos sirve para documentar la fase en que se encuentra el arte, podemos concluir en que no existe noción de lo que está pasando con los artistas y sus propuestas de manera formal. También vemos cómo se realizan obras de arte público que no pasan por ningún filtro y carecen de rigor académico. Acciones que se remiten a la improvisación.

¿Cuál sería una solución, entonces?

Así como la Ley de Cine ha servido para que esta área evolucione, en el arte depositamos nuestra confianza en la recién aprobada Ley de Mecenazgo, que sólo espera su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Dicha iniciativa es una gran oportunidad para poner en marcha cientos de proyectos con financiamiento privado, lo que garantiza un gran impacto de esas propuestas a nivel nacional.

A futuro, ¿Cómo se visualiza la ADAV?

Nuestro interés es representar la mayor cantidad de artistas, y que sirva la ADAV para construir un espacio social que pueda satisfacer las aspiraciones del colectivo y contribuir con la elaboración de políticas que ayuden a mejorar su condición.

¿Cómo entienden ha sido recibida por el sector cultura esta entidad?

En estos dos años hemos tenido la posibilidad de trabajar con aliados reconocidos que gozan de gran prestigio en el sector. Nos han abierto las puertas para realizar la primera etapa de acercamientos y consolidación en Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata.

Actualmente

Continuamos elaborando acuerdos de cooperación con organizaciones que nos permitan fortalecer la presencia en distintas zonas del país”.

Interés

Es nuestro deseo seguir habilitando espacios de diálogo e intercambio sobre temas pertinentes en nuestra nación, culturalmente hablando”.