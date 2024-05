El compromiso de Keila como escritora es democratizar la escritura de calidad, despejar el camino para que más personas puedan expresarse creativamente a través de la literatura y tengan la posibilidad de vivir de su quehacer creativo. Ese compromiso también se extiende a su Fundación Futuros Autores del Mundo, “donde abrimos las puertas a niños y niñas de todas las condiciones para que puedan convertirse en los escritores y pensadores de mañana”. La fundadora y CEO de Bienetre Editorial puso a circular su más reciente el libro: “Economía Naranja y Sector Editorial”, un ensayo que persigue, entre otros objetivos, demostrar que la economía naranja en el marco de los tiempos actuales ofrece magníficas oportunidades para que los autores puedan generar abundancia.

¿Qué te distingue como escritora, qué destacarías de tu personalidad y qué elementos te hacen única?

Considero que mis textos se distinguen por contener altas dosis de innovación, experimentación, vanguardia y frescura. Mi personalidad es extrovertida, determinada, simpática, creativa, innovadora, arriesgada, inclinada al servicio y al cultivo de una vida espiritual. Impaciente y exigente, trabajo en ello, siempre aprendiz y abierta a la experimentación. El elemento que me hace única es que creo -y demuestro- que los escritores tenemos derecho a la riqueza material, social y espiritual. Creer que estamos condenados a “morir de hambre” es un paradigma heredado de siglos pasados que tenemos que abandonar cuanto antes.



¿Cuáles son sus principales influencias y fuentes de inspiración?

Entre mis influencias están las escritoras Rosa Montero, Irene Vallejo e Isabel Allende, tres narradoras exquisitas, y Melba Marrero de Munné, extraordinaria poeta dominicana. Me inspiro en la vida y mis viajes; los retos que presentan los escritores y otros actores del sector editorial. Me mueve una necesidad inagotable y compulsiva de crear e innovar.



¿Cuáles temas son recurrentes en tus libros, en qué género te destacas?

Los temas recurrentes son: creatividad, sector editorial y emprendimiento. Soy narradora desde siempre, escribí mi primer cuento a los 8 años y mi primera novela a los 16; y aunque tengo un par de ellas escritas, aún no es tiempo de publicarlas. Hasta el momento me he destacado en la publicación de ensayos, aparte de que es el género predominante en mis 7 libros anteriores.



¿Cuáles desafíos enfrenta una escritora en el mundo editorial?

La creencia de que los escritores se mueren de hambre es un gran desafío, porque a menos que se deshaga de esa creencia no podrá experimentar la abundancia que hay detrás del oficio de escribir y las oportunidades que abre. En consecuencia, resulta desafiante la falta de recursos para autopublicar con calidad editorial aunada a las limitadas oportunidades que existen con las editoriales tradicionales. Sin embargo, resolviendo la creencia que mencioné al principio, desaparece el reto en cuestión. La gran cantidad de textos de baja calidad que se publican también son un desafío porque cuesta más relucir en medio de tanta grisura.



¿Cuál de tus obras te ha emocionado o conmovido más?

Mi primera y séptima publicaciones: “La guía para emprender aunque no tengas un peso” y “De Imposible a Inevitable”, con textos personales que me costaron mucho escribir. Además, “De Imposible a Inevitable” fue escrito desde la perspectiva de 7 narradores testigos, que son personajes reales que tuve que interpretar adaptándome a su voz y personalidad. Fue un trabajo emocionante y retador.



Lanzaste tu octavo libro, ¿de qué trata y cuál es su objetivo?

“Economía Naranja y Sector Editorial” es un libro que busca poner de manifiesto la importancia indiscutible del libro dentro del entramado de la industria creativa y su papel fundamental en la creación del mundo que conocemos. Nutrido con datos y ejemplos prácticos, el texto sirve de referencia para que los actores del sector editorial adopten una nueva perspectiva, tomen medidas para comprender el nuevo mundo en que vivimos y aprovechen las abundantes oportunidades que tienen a la disposición. Todos los profesionales que trabajan con la palabra escrita, deberían leer este libro.



¿Qué elementos componen el libro y qué temas expones en él?

Entre los elementos están 2 años de investigación, 7 capítulos, 89 citas y referencias, una colección de NFT de 21 piezas que acompaña el texto y el lanzamiento dentro del Metaverso de Spatial.io. Entre los temas se destacan: Breve historia y evolución del sector editorial, Actores de la economía creativa y su papel en el crecimiento del sector, Campos de acción, Del contenido a la edición, Retos y oportunidades del sector editorial en el marco de la Economía Naranja y Futuro del sector editorial.



Fundadora de Bienetre Editorial, ¿cuál es el objetivo, misión y visión?

Nuestro objetivo es potenciar la vida y profesión de nuestros autores, a través de la publicación de libros de calidad. Nuestra visión es transformar el mercado editorial, innovando en la forma de crear y consumir la literatura, el arte y el conocimiento. He aprendido mucho en estos 14 años recién cumplidos en marzo de 2024. Sin embargo, si lo resumo a tres aprendizajes serían: Primero muchos quieren ser autores, pero no quieren leer. Lo percibo a la hora de devolver las correcciones que les hacemos en la editorial. Difícilmente puede llegarse a ser buen escritor, sin ser un lector entusiasta. Segundo: Si quieres que consuman lo que escribes debes saber dónde están tus lectores y ponerlos en contacto con tu trabajo; y tercero: Estructurar un gran equipo de trabajo es parte fundamental del éxito de cualquier empresa, y la más difícil también. Me siento profundamente agradecida de contar con personas geniales y comprometidas que se levantan cada día a trabajar por nuestra misión de democratizar la escritura de libros de calidad y transformar la industria. Lo que más me apasiona de lo que hago es tener la libertad de innovar bajo mis reglas y expresarme creativamente haciendo uso de la tecnología y las palabras en sus diferentes formatos.

