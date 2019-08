Músico Camilo Rijo Fulcar: ¡No me dejen morir!

En el año 2016 fue diagnosticado con cáncer de hígado. Si desea hacer un aporte económico a la causa puede depositar en la cuenta 792610248 del Banco Popular a nombre de Camilo Rijo Fulcar

Ayuda.- El joven creador de la Escuelita de Música del Conde, destinada para niños de escasos recursos económicos, Camilo Rijo Fulcar, pide a la población que no lo dejen morir en su lucha contra el cáncer.

En un mensaje que colgó que Instagram el músico que fue diagnosticado con cáncer de hígado en el año 2019 dijo que necesita medio millón de pesos cada 21 días para comprar la dosis de una combinación de dos quimioterapias.

A continuación el mensaje textual que compartió el también promotor de la Asociación de Artistas de la Calle El Conde:

En Busca De Salvar Mi Vida (¡No me dejen morir!) ¿Qué harías con medio millón de pesos cada 21 días? Son tantas las opciones, todos tendrán varias respuestas y cosas en las cuales invertir tal cantidad, pero yo solo tengo una opción y esa es comprar una dosis de una combinación de 2 Quimioterapias para tratar un agresivo cáncer de Hígado contra el cual llevo 3 años luchando.

Vamos al grano:

Cuando se me indicó el Stivarga (Regorafenib), inmediatamente solicitamos al Programa de Medicamentos de Alto Costo este tratamiento cuyo valor era de alrededor de medio millón de pesos. Esto fue aprobado y entregado a mi rápidamente, el Estado siempre ha sido muy puntual conmigo, pero esta vez el tiempo que se están tardando en hacerme llegar mi nuevo tratamiento es realmente preocupante y de alto riesgo.

Llevo 4 meses sin tratamiento, de los cuales un mes y medio fueron de recuperación postquirúrgica, los otros 3 meses han sido esperando la respuesta afirmativa de Salud Pública, lo cual me ha hecho hacer pública mi situación, ya que cada vez que voy a investigar sobre cómo va el proceso de aprobación, nunca recibo una explicación y se me dice que pase la próxima semana que seguro ya va a estar disponible el tratamiento.

Cada semana que voy es lo mismo y ya ni se me da esperanzas ni seguridad de que la próxima semana seguro que va a estar.

Ellos podrán hacerme esperar a mí, a mi familia y a ustedes, pero NO AL CÁNCER, este no se va a detener a esperar que Salud Pública me entregue lo que necesito para vivir, el cáncer sigue avanzando y estar fuera de tratamiento es súper peligroso, es algo MORTAL, los tratamientos han evitado que haga metástasis en otros órganos o que vuelva la enfermedad al hígado.

Por esto he decidido pedirle ayuda a ustedes para comprar esta o varias dosis (depende de que tanto se tarde Salud Pública) de Atezolizumab y Avastin, un tratamiento experimental para tratar mi problema y que me será suministrado en el Incart.

Mi número de cuenta es 792610248 Popular a nombre de Camilo Rijo Fulcar (Búscame así en Facebook para que veas esta publicación más detallada, ya que Instagram no me permite escribir cosas tan largas) o Por Jompeame bit.ly/NoMeDejesMorir