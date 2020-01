Rechazan presidente Medina prometa recursos para candidatos municipales

Santo Domingo.- Las declaraciones del presidente Danilo Medina sobre que hay suficientes recursos económicos que se les hará llegar a los candidatos peledeista en las elecciones municipales, ha hecho reaccionar sobre una posible intención de utilizar el dinero del Estado para financiar las campañas políticas.

Medina, durante la Asamblea Nacional de Candidatos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó ayer que “por eso, cuando el candidato presidencial, Gonzalo Castillo, dice que los recursos llegarán a todos, es a todos. A partir de ahora, los recursos le van a llegar directamente a los (candidatos y candidatas) a vocales, a los regidores, a los directores y los alcaldes”.

Al respecto, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, espera que los organismos de control del Estado puedan tomar estas declaraciones del mandatario del país como una advertencia de la intención de utilizar el presupuesto público para volcarlo en una campaña electoral.

“Esto es inaceptable y esto debemos impedirlo porque no podemos tener un presidente en campaña utilizando los recursos públicos como de manera clara queda evidenciado en este declaración”, expresó este martes.

A su entender, en esta situación deben intervenir todas las intuiciones llamadas a ejercer control, como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección de Compras y Contrataciones y la Junta Central Electoral “por el período que nos encontramos, debe evitar que los recursos públicos sirvan para beneficio particular de actores políticos que están en campaña.”.

“El Estado no debe servir para financiar ninguna campaña y el presupuesto público debe tener limitaciones de su uso en los procesos electorales”, agregó.

De su lado, la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y candidata a la Alcaldía por el Distrito Nacional, Carolina Mejía, aseguró que la organización política a la que pertenece estará vigilante para que se respete la voluntad popular.

“El PRM con el nivel de fortalecimiento que hemos adquirido va a hacer respetar que la voluntad popular que se manifieste en las urnas tanto en febrero como en mayo pues sea y se haga una realidad, es lo que la gente pide y nosotros estaremos aquí trabajando”, sostuvo.

Asimismo, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), secretario de finanzas del PRM y coordinador de campaña de Mejía, dijo que es lamentable que Medina se refiera a dinero de una campaña electoral.

“Es lamentable que un presidente de la República, este hablando de dinero a los candidatos porque esa no debe ser la manera en la que hagamos política en la República Dominicana, un presidente tiene que representarnos a todos y es muy lamentable que él esté hablando de dinero”, expresó.

“Esos recursos del Estado no son del PLD, no son del PRM, son de todos los dominicanos y lo necesitamos en salud, educación, en seguridad, no lo necesitamos en campañas políticas”, añadió Sanz Lovatón.

Enfatizó en que la Junta Central Electoral tiene un mandato muy claro que establecen topes de gastos y que estarán vigilantes.

Indicó, además, que los candidatos del partido morado no ganaran los próximos comicios, pautados para febrero y mayo, ya que aseguró la ciudadanía quiere un cambio.

“Ellos van a perder las elecciones, y la van a perder porque este país tiene un ánimo de cambio en todos los sentidos y ellos podrán hacer, deshacer, y eso al final del día es más allante y movimiento porque las elecciones no es así que se ganan en el siglo XXI, se ganan con propuestas, con actitudes de integridad y nosotros estamos convencidos que a lo largo y ancho de República Dominicana hay una ánimo de cambio”, manifestó.

Estas declaraciones fueron hechas por separado, previo a participar en un encuentro que sostuvo la candidata Mejía con ejecutivos de Participación Ciudadanía, donde expondría sus propuestas para la Alcaldía del Distrito Nacional.