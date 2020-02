Misceláneas Serie del Caribe

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El pueblo de Puerto Rico ha dejado atrás sus vicisitudes producto de los fenómenos que lo han atropellado. Me refiero a los ciclones de los años 2017 y 2018, así como a los recientes sismos. Los boricuas, con su deporte -y ahora disfrutando de la Serie de Béisbol del Caribe- encuentran un aliente para “olvidar las penas”.

------

Ayer, en la segunda fecha de la 62 edición de la Serie de Béisbol del Caribe, el parque Hiram Birhton estuvo bien animado... en el juego de Puerto Rico, (ayer) con sus Cangrejeros de Santurce, el estadio se llenó de fanáticos. El béisbol es el segundo deporte más popular en esta Isla del Encanto. Boxeo, baloncesto y volibol ocupan las primeras casillas en simpatía.

----

Me sentí más dominicano que nunca cuando escuché en voz del veterano artista Niní Cáffaro cuando cantó nuestro Himno Nacional, Niní, como siempre, hizo una excelente interpretación del canto a la patria. Tan excelente como su emblemática canción Por Amor escrita por el sensacional compositor dominicano Rafael Solano. ¡Qué orgullo!

-------

También la Serie de Béisbol del Caribe (San Juan-2020) se prestigió con la presencia de Félix Sánchez, el mejor atleta en la historia del deporte de República Dominicana. Félix Sánchez, único velocista (en los 400 metros con vallas) que ha ganado dos medallas de oro en juegos Olímpicos en períodos alternos, (en Atenas 2004 y Londres 2012), fue invitado al lanzamiento de la primera bola en el juego de Los Toros del Este (RD) y Venezuela.

----

Me tropecé por estaos predios caribeños con varios colegas dominicanos. Entre ellos Manuel Díaz, José Cáceres Veloz, Manuel Acevedo y Fabricio Geraldino. Están por Puerto Rico cubriendo la llamada Pequeña Serie Mundial de América Latina. Acevedo es el pupilo más “adelantado” del periodista Frank Camilo, director de CDNDEPORTES.

----

Muchos dominicanos en asistencia al parque Hiram Bithorn para darle ánimo al equipo Toros del Este que representa al país en la Serie del Caribe. La gran meta del equipo criollo es alcanzar la corona número 20 en este clásico caribeño.