Siempre he escuchado, que a los jóvenes hay que darles participación en la política, esto es muy cierto, pero en la vida nada es gratis, y la juventud debe incursionar en la política para ganarse su espacio. Esto, independientemente de la cuota de juventud que deben garantizar las organizaciones y movimientos políticos.



También, he observado como muchos jóvenes se han lanzado al ruedo político a ganarse su espacio, y lo han conseguido. Esto significa que, con trabajo tesonero, visión, cercanía con la gente y propuestas claras y realizables, los jóvenes pueden ir trillando su camino y crecimiento en la política.



En este contexto, desde hace aproximadamente dos años, hemos venido dando seguimiento a las acciones sociales y políticas que viene desarrollando Joel Rodríguez en los catorce (14) barrios, entre los cuales están: Ensanche Espaillat, 27 de Febrero, Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca, Villas Agrícolas, Mejoramiento Social, María Auxiliadora, Domingo Savio, Ensanche Luperón, La Zurza, Capotillo, Simón Bolívar, 24 de Abril, y Gualey.



En ese sentido, hay que destacar que el joven promesa de la circunscripción no.3 del Distrito Nacional, Joel Rodríguez, con su don de gente, carisma, y entrega ha logrado ganarse el corazón los munícipes de los sectores indicados. Esto es así, ya que en las mediciones a las cuales hemos tenido acceso, se refleja el buen posicionamiento de Joel, siendo posible que sea el diputado más votado de la Fuerza del Pueblo.

En esas atenciones, con Joel tendremos en el Congreso Nacional un verdadero representante del pueblo, quien con ideas claras y el compromiso de servir desarrollara una extraordinaria función como legislador y realizar con responsabilidad y decoro, las tareas de: representar, legislar, y fiscalizar la buena ejecución del Presupuesto General del Estado, funciones que los congresistas parecen haber olvidado.



En síntesis Joel, es un joven emprendedor, es dinámico, cercano que ha demostrado preocupación y sensibilidad por los principales problemas que afectan a los munícipes de estos sectores.



En ese sentido, las imágenes que hemos visto reflejan la empatía de la gente con Joel. Además, se advierte que los munícipes de estos sectores, han hecho suya la candidatura de Joel.



Por tales razones, el próximo 19 de mayo, las urnas de los colegios electorales de la circunscripción no.3 se llenarán de votos verdes a favor de Joel. No te quedes sin ejercer tu derecho al voto. Te esperamos.