Danilo asume en la práctica la jefatura de campaña del PLD

El mandatario se exhibe avasallante y triunfalista; resalta que su obra de gobierno es garantía del éxito electoral

En una asamblea que encabezó en Santiago el pasado domingo, el presidente Danilo Medina se mostró avasallante y triunfalista de cara a las elecciones municipales y anticipó que también ganarán en mayo porque el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “lo tiene todo para ganar”. De esa manera, en la práctica el presidente de la República asume la jefatura de campaña electoral de su partido que ya había anticipado en una comparecencia pública el 21 de octubre del año pasado cuando proclamó que “yo gano las próximas elecciones”.

La proclama deMedina también representa un desafío a la Junta Central Electoral (JCE), llamada a aplicar la ley que regula la concurrencia de funcionarios en la campaña y prohíbe el uso de los recursos del Estado.

En una asamblea con los candidatos municipales del PLD en la capital el pasado 13 de enero, el presidente Medina habría prometido que los recursos llegarían para movilizar el voto en sus respectivas demarcaciones. Sin embargo, la JCE informó que fue la pasada semana cuando recibió los recursos que debe entregar a los partidos para la campaña municipal y ya varias organizaciones de oposición se habían quejado por la falta de dinero para financiar las actividades proselitistas.

La JCE, mediante la resolución 33-2019, establece que los funcionarios pueden hacer proselitismo luego de su horario laboral, pero el organismo no ha accionado contra funcionarios que aparecen en actos proselitistas en horarios de trabajo ni ha tomado ninguna medida ante el hecho de que el presidente de la República es en la práctica el jefe de campaña de su partido.

Las razones de Medina para garantizar el triunfo de su organización van desde alegar que la economía del país creció 50 veces más que el promedio en América Latina, que los hospitales dominicanos están al nivel de los centros de salud de los países desarrollados, que han reducido la pobreza rural de 48% a 24% y generado casi un millón de empleos cuando concluya los ocho años de su gobierno, hasta la fortaleza del liderazgo local del PLD y la estructura electoral para movilizar a los votantes.

“Hemos sido el mejor gobierno en toda la historia de la República Dominicana; tenemos el partido más grande y poderoso en términos electorales y organizativo que tenga cualquier partido en América Latina; si se tiene esa combinación letal, un gobierno exitoso, la mejor gestión de gobierno y tenemos el mejor partido de la República Dominicana, ganar ahora solo depende de ustedes… Lo tenemos todo y si se aplica, que miren para otro lado”, sostuvo.

El líder del PLD sostuvo que “ahora se han inventado que lo que suceda en febrero no tendrá que ver con mayo, las elecciones de febrero son la antesala de la victoria en mayo; ahora el nuevo invento es que se van a comprar votos y se va hacer fraude, pensaba que la compra de votos era un recurso que se había agotado en el 1994, un recurso que, por cierto, nunca ha sido aplicado por el PLD; ese es un recurso agotado. En la República Dominicana no se usa la compra de votos”, aseguró. Medina hizo esa afirmación a pesar de que Participación Ciudadana aseguró que en las primarias cerca del 30% de los votos fueron comprados y que la Iglesia católica se ha pronunciado con dureza en contra de esa práctica.

Transcripción íntegra del discurso

“Quiero brevemente iniciar estas palabras haciendo alguna alusión al desempeño del gobierno en el año 2019. Hemos concluido otro gran año en la administración del Estado dominicano; la economía ha vuelto a crecer 5.1%, el más alto de toda América Latina y El Caribe; y hemos crecido 5.1% a pesar de la campaña que se hizo contra el turismo de la República Dominicana; el turismo no creció este año, al contrario decreció 1.9% y al no crecer se perdieron unos 400 millones de dólares a la entrada de divisas a la República Dominicana y eso no se hubiese producido, probablemente la República Dominicana hubiese crecido de nuevo por encima del 7%. Pero Ese crecimiento 5.1% debe llenar a los dominicanos y dominicanas de orgullo porque el crecimiento promedio de la región de América Latina y el Caribe el año pasado fue 0.1%, lo que indica que República Dominicana creció 50 veces el promedio que creció América Latina.

“El año pasado se crearon 133 mil nuevos empleos, totalizando en lo que de octubre del 2012 a diciembre del 2019, 890 mil nuevos empleos y es muy probable que cuando terminemos en el mes de agosto estemos muy cerca de la creación de un millón de empleos en la República Dominicana. La pobreza general siguió descendiendo, si recuerdan, cuando llegamos al poder en el año 2012, la pobreza estaba en 39.9% y este año ha terminado en 20.8%, es decir se ha reducido a la mitad, 18% porcentuales se ha reducido la pobreza general en la República Dominicana, lo que significa que en estos años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 1.8 millones de dominicanos y dominicanas han salido de la pobreza; díganme, ¿qué más se puede querer en una gestión de siete años de gobierno para un país?

“La República Dominicana se ha convertido en el modelo de toda América Latina, ustedes vieron la prensa de la semana pasada, nosotros pudimos colocar bonos en el mercado financiero a 40 años; óiganme, a 40 años, la confianza que se tiene sobre una economía para yo prestarte mi dinero para que me lo pagues dentro de 40 años tiene que ser una confianza inmensa en el desarrollo de esa economía; hemos por primera vez colocado bonos de 30 y 40 años que solo lo consigue una economía que tenga grado de inversión, y la República Dominicana aún no tiene grado de inversión; hemos colocado bonos denominados en pesos, ustedes saben lo que significa que yo venda bonos en pesos y me los pagan en dólares para pagarlos dentro de diez o doce años, es una economía, es una confianza fuera de serie en la economía de la República Dominicana.

“Estamos resolviendo problemas ancestrales en la República Dominicana, cuando terminemos probablemente ya la República Dominicana ya no tendrá apagones, ya no tendrán que pedir circuito 24 horas, porque todos los circuitos serán 24 horas; cuando terminemos probablemente ningún niño hijo de pobre estará fuera de las aulas; el PLD se comprometió en la campaña del 2012 a construir 28 mil aulas, que dicho sea de paso se reían de mí cuando me preguntaban que de dónde iba a sacar los recursos para construir 28 mil aulas si en toda la historia de la República Dominicana se habían construido 33 mil; ya hemos inaugurado 24 mil espacios educativos y 9 mil están en construcción, lo que significa que no solo vamos a construir los 28 mil sino que más de 30 mil nuevos.

“Hemos entregado títulos de propiedad a los más pobres de la República Dominicana; cuando llegamos a la presidencia en el 2012, solo se habían entregado 14 mil títulos de propiedad, la semana que viene entregaré el título 70 mil 100, una proeza en la República Dominicana si se toma en cuenta que los títulos de propiedad no solo dependen del Poder Ejecutivo sino también del Poder Judicial; lo hemos hecho sin pedirle a nadie que colabore con un solo centavo, ha sido un regalo del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana a los más pobres que viven en los campos de la República Dominicana. Antes de mayo, antes de mayo, tendremos un nuevo sistema carcelario en el país, incluyendo la cárcel de la Victoria, ese infierno será cerrado, en su lugar se inaugurará la más moderna cárcel de la República Dominicana, inmensa, con capacidad para 9 mil reclusos; estamos terminando las cárceles de San Cristóbal, de San Juan de Guerra y de otros municipios de la República Dominicana para dignificar la vida de las personas que cometen delitos, para que sean verdaderos centros de regeneración. Cuando terminemos tendremos el servicio hospitalario más moderno de la República Dominicana, los hospitales del país son los centros de más calidad y más avanzados en cada uno de los municipios donde se han construido, 42 centros de diagnósticos, 56 hospitales remodelados que no tienen nada que envidiar a ningún hospital de ningún país desarrollado del mundo, todo esta va en la dirección de dignificar la vida de los más pobres del país. El seguro de salud, hoy se está entregando a 8 de cada diez dominicanos, nunca antes en la historia de este país había tenido tanta seguridad en el servicios de salud; y los más pobres, cerca ya más de 4 millones de pobres están recibiendo el seguro Senasa, que es en la mayoría de los casos gratuito. Estamos garantizando salud, educación, escuelas y hospitales y tierra para trabajar a los más pobres de la República Dominicana.

“He visitado la mayoría de los campos del país llevando soluciones a los abandonados históricos de nuestro país y eso me ha permitido reducir la pobreza rural de 48% que la encontré en el año 2012 a 24%, la mitad de los campesinos que vivían en pobreza, han salido de la pobreza en esta gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Un partido que está al servicio de la gente, está trabajando para la gente y con la gente; u un partido así no puede perder unas elecciones, somos una cantera de líderes, el único partido que tiene una cantera de liderazgo local en toda la geografía nacional es el Partido de la Liberación Dominicana, tenemos tanto y de tanta calidad, que los líderes que han perdido las primarias a lo interno del PLD, ahora son los candidatos de la oposición; y no lo digo por hablar, pregunten quienes son los candidatos de la oposición en San Cristóbal, pregunten quienes son los candidatos de la oposición en Baní; en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Este, en todos los puntos del país, en Salcedo, son excompañeros del PLD tenemos para nosotros y para darle a los que no tienen liderazgo local.

“Ahora están asustados, están asustados, porque saben que el PLD va a ganar en febrero, va a ganar la mayoría de las sindicaturas del país, de los directores, de los regidores y de los vocales, el nuevo cuento es que, el nuevo cuento es que lo que pase en febrero no tiene nada que ver en mayo, ¿¡Ah sí! ? Que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones; las elecciones de febrero, son la antesala de la victoria de mayo, el que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo; si pueden ver esas son las proyecciones que tenemos para febrero, las que están amarillas, las que están en amarillo, son municipios donde estamos peleando todavía, lo que significa que el mapa puede terminar siendo casi morado.

“Ahora el nuevo invento es que se van a comprar votos y se va hacer fraude. Yo pensaba que la compra de votos era un recurso que se había agotado en el año 1994, un recurso que por cierto nunca fue aplicado por el Partido de la Liberación Dominicana porque en su mejor momento, el PLD no era una fuerza que estaba compitiendo por el poder, y por tanto, para qué hacerlo sino de ninguna manera no íbamos a ganar; ese es un recurso agotado, en la República Dominicana ya no se usa comprar votos, este es un país que ha avanzado en la consolidación de las instituciones democráticas en los últimos años; el PLD no acepta un solo puesto que no haya sido el resultado legítimo del voto de los dominicanos y las dominicanas; no necesitamos un voto que el pueblo no nos haya dado, y por tanto, si esa es la explicación que le van a dar a sus seguidores cuando los resultados no le favorezcan en febrero, que se busquen otra, porque así como nosotros no aceptamos un solo voto que no sea el resultado de la voluntad legítima de nuestros simpatizantes, tampoco cederemos un solo puesto que el pueblo dominicano nos haya dado con su voto.

En este partido, en este partido hay una cultura democrática, aquí se pierde y se gana; y cuando se pierde, se pierde, pero cuando se gana, se gana. Les he dicho estas cosas de que hemos hecho la mejor gestión de gobierno en toda la historia de la República Dominicana, y de que tenemos el partido más grande y poderoso en términos electorales y organizativo que tenga cualquier país de América Latina, si se tiene esa combinación letal, un gobierno exitoso, la mejor gestión de gobierno y el mejor partido de la República Dominicana, ganar ahora solo depende de ustedes.

“Tienen que ponerle atención a las explicaciones que le ha dado la secretaría de asuntos electorales, hay que montar la plataforma porque es la única forma de saber quiénes quieren votar por el PLD, dónde están y cuál compañero lo va a llevar a votar, lo tenemos todo, si eso se aplica que miren para otro lado y que empiecen hacer planes para el futuro.

“Quiero contarles una anécdota de las elecciones del 2012. En el 2012 como ustedes saben, yo comencé mi campaña estando abajo, yo recuerdo que cuando publicaron la primera encuesta mi opositor me superaba con 14 puntos, y me enteré el sábado o el domingo, y recuerdo que iba a una actividad en la región sur del país, y conmigo iban Carlito Pared y Simón Lizardo; yo le dije, Simón, mañana va a salir una encuesta y yo tengo 14 puntos de por debajo, te lo digo, porque los compañeros tienen la tendencia a caerse cuando dan los resultados de una encuesta; lo peor no es que tengo 14 puntos abajo, y lo peor es que en la propias que yo he hecho tengo 18 abajo; de manera que no le pongan atención, porque es la verdad, yo estoy abajo, pero vamos a ganar. Yo quería pasar al primer lugar en el mes de diciembre, no, no es conveniente pasar al primer lugar en diciembre, debemos pasar en febrero o marzo al primera lugar, porque no es que tú estés adelante, es que te sostengas adelante, porque cuatro o cinco meses tratando de que el otro no te saque del primero lugar; pasamos en el mes de enero al primer lugar, pero no con mucha ventaja y el día de las elecciones se llegó con la posibilidad de que cualquiera de los dos podía ganar; en el año 2012, yo estaba en mi casa sentado, y llegaron José Ramón y Carlito Pared, y me dijeron que se hizo una encuesta a boca de urna y estamos perdiendo. Yo les dije, vamos al centro de cómputos, porque yo ya gané; porque yo tenía comunicación directa con Danilo Díaz y en la plataforma yo tenía 51%; cuando llegué al centro de cómputo, me encontré con un asesor internacional que había sido contratado para hacer una encuesta en 100 mesas identificadas en puntos claves del territorio nacional que según él esa proyección no fallaba; en el centro de cómputo me encontré con un velatorio, porque habíamos perdido la supuesta encuesta en las 100 mesas especializadas. Cuando llegué dije: ¿ qué es lo que pasa aquí? Que hicimos la encuesta y la hemos perdido. Sí, pero yo gané, quiero que Reinaldo y Francisco Javier vayan a la Junta Central Electoral y la obliguen a dar el primer boletín, que empiecen a dar los boletines. Y se fueron allá y me llamaron y me dijeron: van a publicar el primer boletín y usted está ganando con el 51% las elecciones. Ahora, en la primarias de octubre, en las que participaron dos candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, la plataforma dejó de funcionar cuando llevaban 750 mil votos computados y ustedes recuerdan que de primero pasamos a segundo, y entonces, yo le pregunté a Danilo Díaz ¿Danilo cuantos votos se habían computado antes de caerse la plataforma? 750 mil, y ¿cómo quedamos en esos 750 mil votos? Estábamos ganando 51% contra 49%. Yo les dije: pues prepárense que vamos gana,r aunque sea con un punto por encima y ahí están los resultados conocidos por todos. Ganamos con más de un punto por encima.

“Les he puesto esos dos ejemplos para que le den la importancia que tiene la plataforma. Es la plataforma la que nos va a guiar el día 16, se harán cortes parciales, cada dos o tres horas del día, y vamos a saber de antemano quienes no han ido a votar en cada mesa electoral. Entonces, la maquinaria que ustedes tienen organizada se tiene que encargar de llevar la gente a votar. En estas elecciones no vota la totalidad del padrón, si hay mucha suerte puede que vote un poco más del 60%. Se gana con mayoría simple en cada municipio, no hay que sacar el 50% más un voto; ningún otro partido tiene la militancia que tiene el PLD para llevar la gente a votar; estas son unas elecciones de las que en su mayoría sufraga el voto duro de los partidos y si tenemos más de dos millones que son miembros, y tenemos una plataforma electoral que en todos los casos ha sacado más del 50% de los votos que se necesitan para ganar, no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones. De manera pues, compañeras y compañeros, que en la dirección hemos cumplido con nuestra parte, les toca a ustedes, les toca a ustedes compañeros dirigentes, en ustedes confiamos porque esta victoria se la tenemos que dedicar al líder y maestro, el compañero Juan Bosch, se la tenemos que dedicar a Juan Bosch en homenaje a la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, Lo que pasó en octubre ya pasó; hubo gente que estuvo de un lado y gente que estuvo de otro lado, pero hoy lo que hay son miembros militantes del Partido de la Liberación Dominicana; aquí lo que hay son candidatos y candidatas y deben ser respaldados con entusiasmos por cada uno de nosotros. A las calles compañeros y compañeras a ganar las sindicaturas y las regidurías, los directorios y los vocales para que podamos asegurar de antemano la victoria de Gonzalo Castillo en el mes de mayo”.