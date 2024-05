Leonel Fernández en su intercambio con la prensa afirmó que ganará las elecciones y acusó al Gobierno de usar los recursos públicos para fines de la reelección.



El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente, Leonel Fernández, rechazó ayer la propuesta de reformar la Constitución que ha planteado el presidente Luis Abinader al considerar que hay “una cosa por debajo” en el plan, pero que “todos más o menos sospechamos de que se trata”.



“Insiste, pero esa insistencia en querer modificar la Constitución para mí es de mucha preocupación porque creo que hay una cosa por debajo que no ha salido a flote, pero que todos más o menos sospechamos de qué se trata y eso no se lo vamos a permitir, volveremos como hicimos anteriormente a movilizar al pueblo dominicano para que se respete la Constitución”, apuntó Fernández.



Fernández dijo que el mejor candado que se le puede poner a la Constitución es “no tocarla” y al mismo tiempo sugirió aprobar la ley del referendo para que una reforma cumpla previamente con un plebiscito y luego con un referendo de aprobación del proyecto.



“Lo que hay que hacer es aprobar esas dos legislaciones para que en caso de que alguien quiera cambiar la Constitución se someta a un plebiscito previo y un referendo posterior, así que yo lo sugeriría que trabajemos todos por una ley de plebiscito y una ley de referendo que manda la Constitución de la República”, apuntó el líder político.



Refirió que ya el presidente Abinader había hablado de modificar la Constitución de la República para la independencia del Ministerio Público. “Se le demostró que eso está ahí, que la Constitución contempla la independencia del Ministerio Público”, refirió.



Fernández ñadió que luego hicieron otro intento de plantear una modificación a la Constitución al sugerir un Ministerio de Justicia, y que también se habría demostrado que para eso no se necesita una modificación a la Constitución de la República.



El presidente Abinader ha dicho que repetidamente que impulsará una reforma a la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público, así como para poner ‘candados a la Constitución”.



En varias ocasiones también ha dicho que nunca impulsaría una reforma para cambiar el modelo de periodo presidencial, También ha jurado que solo estará en la presidencia hasta el 2028 si logra la reelección en las elecciones del 19 de mayo.