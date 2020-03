CMD exige médicos sean reubicados en la Ciudad Sanitaria

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, advirtió este miércoles que lucharán hasta las últimas consecuencias por la preservación de las 12 residencias médicas y el retorno de los más de 400 médicos que laboraban en el demolido hospital Luis Eduardo Aybar (antiguo Morgan) que fueron reubicados durante el proceso de construcción de la Ciudad Sanitaria.

Durante una rueda de prensa con la presencia del doctor José Joaquín Puello, el galeno afirmó que las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) pretenden dejar fuera al antiguo personal de salud y están realizando evaluaciones individuales y entrevistas con esos fines.

“Nosotros hemos planteado es no hay problema, si quieren ingresar nuevos médicos pero los que están tienen que volver y eso no se negocia. Los que están en el Aybar tienen que regresar y las escuelas de residencias también. Eso no está en negociación”, dijo.

Puello por su parte, dijo que los galenos tiene un derecho adquirido desde el punto de vista profesional por lo que exige que retornen con las mismas condiciones.

Agregó que un hospital que se ha convertido en una Ciudad Sanitaria con la inversión de más de RD$15 mil millones aportados por todos los dominicanos, necesita fomentar la enseñanza y la formación de los médicos residentes y preservar a académicos de alto nivel que allí laboraban.

Asimismo, recalcó que el centro debe estar al servicio de todos los dominicanos sin distinción, sin importar si cuenta con seguro o no. “Bajo ningún concepto los médicos del hospital Aybar aceptaremos que el hospital sea privatizado. Es un hospital que necesariamente debe estar al servicio de la población”, subrayó.

En otro orden, Suero acusó al Ministerio de Salud de violar los acuerdos para pensionar a más de 4 mil médicos con su salario completo y los beneficios de la Ley 414-98.

“Este acuerdo lo vamos a defender con uñas y dientes, que le quede claro al Gobierno. No nos cojan de relajo”.

Chanel acusa a Waldo de caotizar sector salud

En ese sentido, el director del SNS, Chanel Rosa Chupany, acusó a Suero de irresponsable y de torpedear y caotizar el sistema de salud pública, al firmar un acuerdo con las autoridades y 24 horas después convocar a una rueda de prensa para solicitar pensiones del 100%.

Negó que exista interés de cerrar las residencias que existían en el antiguo Morgan y aseguró que esta semana saldrán las primeras 100 pensiones bajo el esquema planteado en los acuerdos.

“No es cierto que se van a cerrar las residencias. El otra vez está mintiendo. A él nadie le ha informado eso, por el contrario, lo primero que le he dicho es que ese hospital todavía no tiene fecha de apertura, lo que se abrirá eventualmente es el área de consulta, y luego los demás hospitales”.

Con respecto al viejo personal, dijo que hay una parte que no quiere retornar y que como está concebido actualmente el moderno complejo hospitalario lo que existe es uno clínico-quirúrgico y uno materno-infantil, más el reforzamiento que se hizo de Cecanot y Cemadoja.

“Uno no encuentra forma, con él no se puede negociar, lo de él es torpedear el sector público de salud. La misma irresponsabilidad que tiene para no señalar los males del sector privado es la misma que tiene para dimensionar los problemas del sector público”.

Dijo que Suero siempre busca excusas y que dependerá de él si quiere que se rompan los acuerdos a los que llegaron recientemente. “yo me siento que él me ha estafado con firmar un acuerdo y 24 horas después llamar a una rueda de prensa para pedir aumento salarial y el tema de las pensiones. Es una irresponsabilidad”.