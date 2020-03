Renuncia coordinador campaña PLD en Washington y pasa a la Fuerza del Pueblo 

NUEVA YORK.- El reconocido y valorado dirigentes del PLD en la región de Washington DC, Rafael Rodríguez (Fifo), presentó renuncia irrevocable a esa entidad política.

En un documento de prensa remitido a este reportero, sostiene que su renuncia está basada por no estar de acuerdo con que el Comité Político (CC) esté integrado por personas que no han sido elegidas por las bases y presentadas al Comité Central (CC) para luego perpetuarse en el cargo sin posibilidad de elecciones ni destituciones y esto no es democracia.

Asimismo, “por no tomar en cuenta las opiniones de los que luchamos por el bien del partido, invirtiendo tiempo, recurso y energía para ganar una contienda en beneficio de la organización y cumplir con los compromisos ya pactados con el CP, pero a pesar de esto los resultados obtenidos nunca son suficientes para la élite política de la entidad”.

También por la desconsideración a las bases y sus dirigentes, “mereciéndose ellos un trato distinto por su larga trayectoria y arduo trabajo para el actual gobierno, además las exigencias e imposiciones son excesivas y a pesar de nuestros buenos resultados políticos no nos toman en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes”.

“Por estas y otras consideraciones, en el PLD no hay ni veo que pueda existir un futuro cercano, verdadera democracia interna, sino un autoritarismo, razones también que me impiden continuar en la organización”, dice Fifo Rodríguez.

Su misiva de renuncia concluye: “He tomado la triste decisión de retirarme irrevocablemente del partido, a pesar de los años de militancia, ya no podía continuar participando de una dirección tan encerrada y manipulada por las altas instancias del peledeismo. A partir de ahora estaré militando en el nuevo Partido La Fuerza del Pueblo (FP), liderado por el ex presidente Leonel Fernández”.